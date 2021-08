Tokio 2020: Declaraciones de Kevin Cordón tras terminar su participación en Juegos Olímpicos

Luego de terminar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que se ubicó en el cuarto lugar, Kevin Cordón dio declaraciones a los medios de comunicación presentes en Japón y mandó un mensaje de agradecimiento a toda la población guatemalteca.

El jugador zacapaneco vivió un momento único e histórico en su carrera deportiva y para el deporte guatemalteco, al convertirse en el cuarto mejor badmintonista del mundo. ¡Estas fueron sus palabras!

Esto fue lo que dijo Kevin Cordón luego del partido por el bronce

Cordón tuvo la oportunidad de interactuar con los periodistas nacionales e internacionales presentes en Tokio tras disputar el juego por la medalla de bronce contra el indonesio Anthony Ginting.

El guatemalteco se mostró triste luego de no haber ganado el juego y obtenido la medalla olímpica. Pero por otra parte, dijo estar contento por cumplir una vez más el sueño de estar en unos Juegos Olímpicos.

Kevin señaló que no fue un camino fácil para llegar, pero se mostró agradecido por la oportunidad. Esto fue lo que dijo: «cada vez el camino se ponía más difícil, entonces estar aquí es una gran oportunidad que medio Dios de poder representar a Guatemala en unos Juegos Olímpicos».

Para Cordón, el haber llegado a unas semifinales y pelear por las medallas, es algo que aún no lo cree: «Aunque haya perdido, todavía no me la creo estar en semifinales, peleando por una medalla, de las cosas tristes y de las cosas buenas».

La experiencia vivida y adquirida en Tokio es una ganancia para Kevin, en especial por que ganó mucho como persona: «me llevo buenas sensaciones de cuando las cosas se hacen a conciencia y con el corazón, independientemente sea en la cancha o fuera, las cosas buenas siempre van ganar y siempre van a dar buenos resultados».

Agradecimiento a todos los guatemaltecos

Su participación en Tokio representa una oportunidad para transmitir alegría a todos los guatemaltecos: «Yo siempre he dicho que cuando uno tiene la oportunidad de practicar un deporte y poder devolverle el favor al deporte o al país, es algo aún mas gratificante».

Kevin agradeció todo el apoyo que llegó desde Guatemala y solo espera haber dado una alegría a todo el país: «Toda esa alegría que yo viví como deportista aquí en los juegos y toda esa alegría y apoyo que sentí como persona, poder transmitirlo a Guatemala».

Sobre el apoyo recibido por parte de los voluntarios en los Juegos Olímpicos y personas que se encuentra en Tokio, Cordón dijo lo siguiente: «como persona agradecido de saber de que uno hace en la cancha, la gente no solo se da cuenta el tema deportivo, miran ese lado humano. Ahí es donde uno tiene la oportunidad de ganarse la empatía de la gente».

¿Sobre su futuro?

El guatemalteco fue consultado sobre su futuro y esto fue lo que dijo: «Quiero descansar, estar con mi familia, estos meses han sido bien difíciles, física y mentalmente. No había tenido la oportunidad de estar mucho tiempo en la Unión estar con ellos. Esperar a que viene después».

