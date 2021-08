Palabras de Kevin Cordón al arribar a Guatemala tras los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Este miércoles 4 de agosto de 2021, el badmintonista guatemalteco Kevin Cordón tuvo la oportunidad de arribar a Guatemala luego de terminar con su sobresaliente actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tras su llegada al aeropuerto La Aurora, el originario de Zacapa participó en una conferencia de prensa, en el que brindó unas palabras de agradecimiento a todos los medios comunicación. ¡Esto fue lo que dijo!

Palabras de bienvenida de Kevin Cordón a Guatemala

La conferencia de prensa comenzó con unas palabras de Kevin, quien agradeció a las personas que se hicieron presentes y expresó su felicidad por estar nuevamente en el país: «buenos días, antes que nada agradecerles a que estén todos ustedes aquí en el aeropuerto y por tomarse el tiempo de venir. Muy contento de estar ya en Guatemala».

El guatemalteco habló un poco de su experiencia de regreso a Guatemala: «fueron 2 días y medio de vuelo, desde que salí de la Villa Olímpica hasta llegar aquí a Guatemala. Venía en el camino pensando qué decir, cómo actuar, pero no, creo que al final lo espontáneo es más bonito».

Agradecimiento especial a todos los guatemaltecos:

Posteriormente agradeció a cada uno de los guatemaltecos que lo apoyaron durante estos Juegos Olímpicos y dejó claro que el logro fue para todo el pueblo. Estas fueron sus palabras:

«Solo quiero aprovechar ahora que estoy en Guatemala, que no lo pude hacer de la mejor manera, decirle a todo el pueblo de Guatemala, a todos en general, muchísimas gracias de todo corazón, no lo digo como Kevin Cordón deportista, sino como Kevin Cordón persona. Muchas gracias por todo ese gran apoyo que yo sentí.

No fue nada de palabras o de videos, yo lo sentí en el corazón. Por eso fue que cada vez que yo salía a la cancha a jugar, ya no solo estaba jugando Kevin, no solo estaba jugando una persona, sino que estaba jugando todo el país entero.

Ahora que tengo oportunidad de hablarlo, de poder expresarme, lo que no pude hacer allá en Tokio, estoy haciendo ahorita. Muchas gracias pueblo de Guatemala, de todo corazón, Kevin como persona se lo agradece».

A continuación te dejamos el video completo de la conferencia de prensa de Kevin:

