A pesar de la situación que se vive en el país respecto al covid-19 ¡las acciones positivas sobresalen! El guatemalteco Renato Muñoz de 31 años lo demostró al ayudar a “Saida“, mujer de la tercera edad que necesitaba vacunarse contra el covid-19 y no tenía los recursos para pagar transporte.

Así que Muñoz decidió hacer una gran acción y ayudarla, conoce más sobre esta inspiradora historia:

Guatemalteco ayudó a mujer de la tercera edad a vacunarse

Todo sucedió el 3 de septiembre del presente año cuando Renato Muñoz trabajaba de taxista y circulaba por la zona 21 de la Ciudad de Guatemala. Luego de terminar unos viajes, se parqueó a la orilla de la calle y una mujer de la tercera edad se aproximó a él pidiéndole que la llevara a la Universidad de San Carlos (USAC) a vacunarse contra el covid-19.

El guatemalteco aceptó y decidió no cobrarle. Muñoz comentó: «Fue tanta la bendición que al llegar al centro de vacunación estaba ahí un conocido y no tardamos pero ni 10 minutos en pasar y la señora ya tenía su primera dosis».

Luego de ello el taxista le preguntó a “Doña Saida” cómo se iba a regresar a su casa y respondió que en silla de ruedas, porque no tenía suficiente dinero para pagar el viaje. Renato nuevamente hizo una gran acción y la llevó hasta su casa ubicada en Nimajuyú, colonia en donde él también vive.

Pero los generosos actos no se quedan ahí, Renato y Doña Saida quedaron en contacto y él nuevamente la llevará a que le apliquen la segunda dosis de la vacuna. ¡Qué bien!

Las buenas acciones de los guatemaltecos

Renato comentó que al trabajar de taxista ha vivido muchos momentos en los que ha tenido que dejar de pensar en él y ayudar al prójimo. Indicó que «A veces mucha gente no toma la iniciativa de ayudar, entonces pensé que mi experiencia de ayudar a doña Saida podía despertar el servicio al prójimo.»

El guatemalteco expresó lo que aprendió con esta experiencia:«Doña Saida me demostró que hay personas que tienen ese deseo de adquirir la vacuna y no tienen medios de transporte o no pueden movilizarse». Por ello, insta a las personas a ser solidarias y realizar pequeñas acciones con impactos grandes.

