Su pasión por las letras nació desde que era pequeño, pero fue hasta su paso por los básicos que comenzó a escribir poemas. Faustino Rodríguez combina su profesión de policía con su pasión por los libros, mismos que ahora vende para ayudar a niños de las aldeas. ¡Qué chilero! Conoce más de su historia.

Los libros que ha escrito tienen como objetivo llevar a cabo el proyecto Una mano a la educación, donde un porcentaje de las ventas serán destinadas a niños que tengan dificultad para continuar con sus estudios.

Faustino Rodríguez, el policía guatemalteco que ha escrito libros para ayudar a niños

Desde básicos comenzó a escribir poemas como un hobby. Sus profesores se dieron cuenta del talento que tenía y fue así como decidió participar en un concurso donde 5 escritores de su localidad crearon un poema para la reina de belleza y el de Faustino resultó ganador.

El paso de los años le impidió seguir escribiendo hasta que una buena amiga lo impulsó a volver a escribir y fue cuando logró terminar su primer poemario titulado: El Ocaso de tu Amor. Faustino cuenta: «La falta de empleo en el país me llevó a trabajar como policía. La experiencia que tuve en la PMT me llevó a aprender la interrelación con el ciudadano, y al final de cuentas me gustó. Creo que mucha gente necesita nuestra ayuda».

Combinar sus dos pasiones no ha sido tarea fácil, sin embargo, dice que el ser policía le ha dado más material para escribir, no solo de su día a día sino también como ciudadano. Sus turnos como servidor público no han sido obstáculo para que pueda escribir y al momento 4 libros que son: El Ocaso de tu Amor, El Centinela (inspirado en su vivir como policía), Los Destinos y Los Sentimientos de un Corazón (traducido a su natal idioma maya Ixil).

Proyecto Una mano a la educación, niños con esperanza a soñar

Según comenta, su deseo de servir y darse cuenta de la realidad en la que viven muchos niños del interior del país, que no tienen recursos para ir a la escuela, fue lo que le llevó a querer compartir con ellos por medio de la venta de sus libros.

Para el proyecto se destinará un porcentaje de la venta de sus obras para los niños que tenga dificultad de continuar con sus ciclos escolares, por medio de la entrega de bolsas escolares y remodelaciones de infraestructura de algunos centros educativos.

Si quieres ayudar a este guatemalteco puedes adquirir sus libros en:

Librería Marquense 8a av. 19-55 zona 1, ciudad de Guatemala.

Librería LM 13 calle 8a av. Zona 1, ciudad de Guatemala.

¡Nos llena de mucho orgullo este #ActoDeAmor!