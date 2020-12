Tu navegador no soporta los elementos de audio

Cada vez hay más guatemaltecos haciendo más cosas y resaltando en temas tecnológicos y científicos, tal es el caso del joven guatemalteco Carlos Osuna, a quien Telemundo Atlanta destacó por ser el creador de unos innovadores guantes para aprender matemáticas.

¡Qué curioso, no crees! A continuación te contamos lo que este medio internacional dijo de Carlos y en qué consiste este proyecto:

Telemundo destacó a joven guatemalteco creador de guantes para aprender matemáticas

Carlos Osuna es un joven guatemalteco que creó unos guates electrónicos para aprender matemáticas. Según se sabe, esta invención fue diseñada con la finalidad de apoyar a las personas con capacidades diferentes. Esto debido al mecanismo que fue empleado para crearlos.

Telemundo dio a conocer que estos guantes son parte del proyecto Usher, por medio del cual ya se han beneficiado a miles de estudiantes con discapacidad. Así mismo, su funcionalidad radica en un sistema de vibraciones que facilitan el aprendizaje, mejora la concentración y el entendimiento a distancia.

A través de esta entrevista que Telemundo le hizo a Carlos, mencionaron que el joven tiene como inspiración al reconocido ingeniero creador de Tesla Elon Musk. ¡Mira el video completo!

Trascendiendo fronteras

Gracias a esto, algunas empresas se han interesado por distribuir los guantes tecnológicos. Una de estas instituciones fue Angels on The Street, una organización no gubernamental estadounidense que por medio de la venta de diversas cajas de correo levantarán los fondos para donar los guantes a estudiantes en Georgia y en otros estados del país.

De igual modo, está EDIN que comercializa los kits del producto, en donde cada caja incluye los diferentes accesorios con los que cuentan los guantes USHER.

¡Nos sentimos muy orgullosos de Carlos y lo felicitamos por ser un guatemalteco que busca seguir aportando ayuda a más personas a través de su inteligencia!