La guatemalteca Zully Ramírez forma parte del equipo de Telemundo Chicago, en donde publicó un reportaje en el segmento de investigación al consumidor, el cual fue premiado con un Emmy 2019. ¡Qué orgullo!

Zully participó en la categoría Outstanding achievement for news speciality report/series- business/consumer —Logro sobresaliente para reportaje de especialidad de noticias/series, negocios/consumidores—, con el trabajo de investigación denominado: There is No Home Without a Key —Sin llave no hay apartamento—.

Periodista guatemalteca ganó un Emmy

Ella compartió la importante noticia en su cuenta oficial de Facebook, en la publicación destacó: «Bien dicen que hay que sembrar trabajo para cosechar logros. Después de varias nominaciones, anoche me gané mi primer Emmy. ¡Y vaya que gran reconocimiento! me temblaban las piernas porque no me lo esperaba. Gracias al equipo de Telemundo Chicago Responde».

Además, resaltó que le llena de mucho orgullo saber que es parte de una de las pocas unidades investigativas que se dedican únicamente a los asuntos del consumidor en Chicago y que cuenta con los recursos para hacerlo.

Según el perfil de Telemundo, Zully labora como reportera de investigaciones para el equipo de Telemundo Chicago Responde, estación que sirve a la comunidad de habla hispana en Chicago, Illinois, Estados Unidos.

¡Gracias por poner el nombre de Guatemala en lo alto, qué orgullo!