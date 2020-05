Este año 2020 la competencia internacional Shell Eco Marathon se llevó a cabo de forma virtual, debido a la emergencia del Coronavirus —COVID-19—, en esta participó un grupo de universitarios guatemaltecos, quienes obtuvieron una mención honorífica. ¡Muchas felicidades!

El equipo guatemalteco Taq Balam estuvo integrado por estudiantes de varias carreras de la Universidad del Valle de Guatemala —UVG—. Los organizadores del Shell Eco Marathon les confirmaron que serían los únicos representantes de Centroamérica.

El evento es organizado por Shell Internacional y participan universitarios de todo el mundo, quienes construyen vehículos ultra eficientes en las categorías de diésel, eléctrico y etanol. Su objetivo es inspirar a los jóvenes a convertirse en científicos e ingenieros líderes del futuro.

Shell Eco Marathon se llevaría a cabo en California, Estados Unidos, pero debido al COVID-19 fue cancelada.

Aunque los organizadores tomaron la decisión de entregar los premios que se realizan fuera de la pista, como la categoría del Premio por Comunicación. En este, los guatemaltecos obtuvieron una mención honorífica por un excelente plan de comunicación.

El sitio oficial de la UVG compartió en un artículo que la mención se obtiene por la propuesta y ejecución de un plan de comunicación que genere impacto en redes y cobertura en medios de comunicación.

El objetivo principal fue promover Taq Balam como un proyecto desarrollado por un equipo unido y comprometido, quienes brindarán soluciones ecológicas a para un transporte más eficiente y efectivo.

Así fue como los organizadores dieron a conocer a los ganadores de las categorías, los guatemaltecos son mencionados a partir del minuto 11:

🔴 We’re LIVE! Join Shell-Pennzoil NASCAR Driver Joey Logano and Global General Manager #ShellEcoMarathon, Norman Koch for the Americas Off-Track Awards! 🏆🏁 #MakeTheFuture https://t.co/9EDhil1RzV

— Shell Eco-marathon (@shell_ecomar) May 6, 2020