TECKI: nuevos servicios de tecnología y conectividad para los guatemaltecos

TECKI es una empresa aliada a Tiendas MAX que se dedica a resolver los problemas de tecnología y conectividad de guatemaltecos alrededor del país. Si tienes problemas con tu Wi-Fi, computadora, tablet, sistema de sonido y más, TECKI es la opción ideal para solucionarlos. ¡Pilas pues!

TECKI resuelve problemas en tecnología de guatemaltecos

Con el propósito de facilitar los procesos de tecnología en casa, TECKI atiende por videollamada o a domicilio las necesidades de sus clientes en Guatemala. Sus servicios son variados, encargándose de resolver problema con tus dispositivos, como mejorar la señal de internet en casa o incluso hasta mejorar la velocidad de tu computadora.

Además, si consideras que no eres muy bueno usando aplicaciones móviles o plataformas en línea en general, los TECKIS son expertos que te enseñarán cada paso con paciencia. El servicio personalizado está diseñado para ayudarte en lo que necesites relacionado con la tecnología.

¿Tu computadora está lenta o tiene virus? ¿Compraste un dispositivo o electrodoméstico del cual no conoces todas sus funciones? ¿No puedes realizar instalaciones de programas o aplicaciones? ¿Necesitas soporte para tu sistema de sonido, teatro en casa, consolas televisores y más? ¿Tu producto se desconfiguró? ¿Quieres volver tu hogar inteligente y no sabes por dónde y con qué iniciar? ¡Este es trabajo para un TECKI!

Puedes visitar cualquier Tienda MAX de Guatemala para recibir el servicio de TECKI. También podrás contactarlos por los siguientes medios:

Al contratar la asesoría de TECKI, pagas por el servicio, no por hora. Esto significa que recibes atención personalizada, sea presencial o en línea, por solo Q 299.00. Lo mejor es la garantía, ya que si no pueden resolver el problema, no pagas. ¡Qué chilero!

Adicionalmente, puedes comprar los productos que necesites de Tiendas MAX con tus TECKIS, quienes te harán la mejor recomendación al mismo precio y garantía. TECKI te asiste en lo que necesites, no importa si eres nuevo o principiante para la tecnología.