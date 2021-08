Tu navegador no soporta los elementos de audio

El próximo domingo 15 de agosto de 2021 se celebra en Guatemala el día de la Virgen de Asunción, por lo que te contamos si se corre o no el feriado.

Como todos los años, se festeja el Día de la Virgen de la Asunción en Guatemala, pero este año en particular, la fecha caerá en domingo, es por ello que surgen muchas dudas al respecto sobre si se correrá o no el feriado del 15 de agosto 2021.

¡Así que a continuación te contamos los detalles para ver si habrá o no fin de semana largo! #PilasPues

Feriado del 15 de agosto 2021 en Guatemala

De acuerdo al calendario 2021 de asuetos y feriados que hay en nuestro país, este mes se celebra el Día de la Virgen de la Asunción, el cual es una fecha que se conmemora la feria patronal principalmente en la Ciudad de Guatemala y otros 9 municipios más, por ser la patrona del pueblo.

Sin embargo, surgen muchas dudas alrededor de este día festivo, sobre todo para saber si se descansa o no, pero tomando en cuenta que no está incluido en el decreto 19-2018 de la Ley que promueve el turismo interno, dicha fecha no aplica para finde largo.

Por lo anterior, este feriado caerá el próximo domingo 15 de agosto y no se modifica por ser una festividad local de lugares como la ciudad capital, Tactic, Alta Verapaz; Sololá, Joyabaj, Quiché; Colotenango, Huehuetenango; Chiquimula, Jocotenango, Sacatepéquez; Cantel, Quetzlatenango; Guazacapán, Santa Rosa; y Tacaná, San Marcos.

¡Así que el descanso por la Virgen de Asunción se queda en el mismo día de su festejo y no se corre!

Celebración de la Feria de Jocotenango

En honor a las festividades de la Virgen de Asunción, en la Ciudad de Guatemala se ha llevado a cabo la tradicional Feria de Jocotenango, la cual se ha celebrado desde hace más de 465 años y que ha tenido como escenario el Hipódromo del Norte y el paseo de la Avenida Simeón Cañas, en la Zona 2 capitalina.

Es por ello que este año y por el contexto de la situación por el Covid-19 en Guatemala, la comuna central ha decidido que por segundo año consecutivo esta feria se lleve a cabo de manera virtual y evitar la propagación del virus. ¡No obstante, habrán diferentes actividades, te compartimos la agenda!

¡Comparte con tus contactos! ¿Ya sabías que en Guatemala.com tenemos canal de Telegram? Únete en este enlace de invitación.