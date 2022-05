Un viaje a Guatemala motivó a Saúl Martínez a dedicarse al fotoperiodismo. El fotoperiodista guatemalteco desde entonces ha trabajado con los medios de comunicación y agencias internacionales más reconocidas de Estados Unidos y a nivel mundial.

La última cobertura que realizó en el país fue para National Geographic, primera asignación para la revista, en la que documentó la Semana Santa en Guatemala en 2022. Conoce más sobre el trabajo de este talentoso fotógrafo internacional.

Saúl Martínez, el fotoperiodista guatemalteco que ha trabajado con medios y agencias internacionales

Saúl Martínez nació en la Ciudad de Guatemala y a los 7 años su familia emigró a Estados Unidos y desde entonces ha vivido en Nueva York y en Florida. Al principio no tenía interés en dedicarse al fotoperiodismo, ya que comenzó con sus estudios en Ciencias Políticas. Fue en una clase en la que aprendió sobre la Guerra de Vietnam y se topó con libros de fotografías en blanco y negro. Asimismo, se acercó al trabajo de James Nachtwe y con las imágenes del genocidio que ocurría en África en ese momento “Me cautivaron y empujaron a dedicarme a la fotografía” expresó.

Durante un viaje que realizó en octubre de 2005 a Guatemala, el huracán Stan azotó el país y logró viajar con un equipo de filmación de la UNICEF. Ese trabajo documentó las escuelas y pueblos afectados por la tormenta en el interior del país y fue así como se enganchó de la profesión. Al regresar a Nueva York cambió de carrera y se enlistó en el Centro Internacional de Fotografía de Manhattan.

Saúl se dedica profesionalmente al fotoperiodismo desde hace 15 años, pero desde joven recuerda tener una cámara desechable a la mano. Documentar vivencias siempre ha llamado su atención. Fue a partir de este interés que formó el proyecto “Everyday Guatemala“, en el que desde 2015 capta desde un lente fotográfico la cotidianeidad del país.

Su experiencia y amor por la profesión lo ha llevado a trabajar con medios como The New York Times, The Washington Post, Bloomberg, Vice News, EL PAÍS, The Guardian y para agencias de noticias como Getty Images, Reuters y EFE. ¡Qué pilas!

“El mundo es mi oficina”

Una de las coberturas más emocionantes y desafiantes que ha realizado es el colapso de los apartamentos en Champlain en Surfside, Florida. “Fueron más de dos semanas de cobertura continua, solo unas semanas después del nacimiento de mi hijo. Fue surreal, había nacido mi primer bebé y la cobertura despertaba tanta tristeza“.

Otro trabajo que hizo fue para la sección de deportes del New York Times. En ella documentó por varios días la vida de un exatleta ecuestre olímpico que intenta reconstruir su vida luego de queda paralizado en un accidente de salto.

Definitivamente es una profesión emocionante y apasionante, pero que requiere mucho compromiso. “El fotoperiodismo requiere de mucha dedicación. Se convierte en un estilo de vida. De día y de noche, no hay descanso, especialmente si eres freelance.” Lo que más le gusta del fotoperiodismo es que “El mundo es mi oficina. Cada día es una oportunidad nueva y diferente para aprender algo, conozco gente interesante todos los días y no hay dos días iguales” comentó.

