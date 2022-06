Pintando Sueños con el Corazón 2022 es un proyecto en donde participan más de 100 artistas en la que colaboran con los niños y jóvenes de la fundación. Se trata de un proyecto que reúne el arte con el sentido social.

¡Conoce todos los detalles sobre este proyecto de la Fundación Margarita Tejada!

Pintando Sueños con el Corazón de la Fundación Margarita Tejada

En 2022, los artistas intervinieron una maceta en conjunto con uno de los estudiantes de la fundación. Estas macetas se encuentran en la fundación y sirven para decorar las instalaciones de cada programa y demostrar el talento de los jóvenes y los artistas guatemaltecos.

Esto se hace con la finalidad de fortalecer el sentido creativo a través de la pintura. Además, se busca que los niños puedan reconocer su visibilidad dentro de la sociedad, sus capacidades y fortalezas a través de las miradas sensibles de los artistas, reconociendo su valor excepcional.

La convivencia entre artistas y alumnos, realizada en mayo, da inicio a la Colectiva, en donde en una integración con los estudiantes a través de la pintura fortalece el sentido creativo, reconociendo su visibilidad dentro de la sociedad, sus capacidad y fortalezas.

Colectiva de Objeto Intervenido

Este es el noveno año consecutivo que se realiza este proyecto social en Guatemala. Este proyecto muestra un objeto diseñado con un estilo propio valor único que fue creado por una artista guatemalteca. Dicho objeto será exhibido en el Museo Ixcel durante todo julio.

Con este importante apoyo por parte de los artistas y su adquisición del público en la venta en su colectiva 2022, la Fundación Margarita Tejada, comprometida en la formación de más de 580 alumnos con Síndrome de Down facilita las herramientas para la educación e integración a la sociedad y desarrollo de sus capacidades, en donde el 93% de su población son de escasos recursos.

Acerca de Fundación Margarita Tejada

La Fundación Margarita Tejada para Síndrome de Down es una institución no lucrativa, que fue creada en enero de 1998 por la iniciativa de 10 madres con hijos con Síndrome de Down. El principal objetivo de esta fundación es brindar servicios de salud y educación a personas con Síndrome de Down. ¡Qué orgullo!

¡Qué chilero este proyecto que busca ayudar a niños guatemaltecos a través del arte!

