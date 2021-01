Panamerican Business School, escuela de negocios guatemalteca abrirá operaciones en Estados Unidos

Panamerican Business School —PBS— es una de las mejores escuelas de negocios en la región, la cual abrirá operaciones en Miami, convirtiéndose en la primera escuela de Guatemala en establecerse en la ciudad del sur de Florida. Te contamos más detalles sobre la nueva Panamerican University Miami, plataforma desde donde se lanzará una nueva oferta académica.

Panamerican Business School le apunta a la capital de los negocios de América Latina

A lo largo de los años, Miami se ha convertido en un centro de negocios muy importante para América Latina, una puerta de conexión con el resto de Estados Unidos, Asia y Europa y desde donde se orquestarán cadenas de valor transcontinentales. Esto se debe gracias al clima del lugar y ubicación privilegiada.

La ciudad cuenta no solo con una ubicación estratégica, sino también con una gran diversidad cultural y destaca por contar con una de las atmósferas de negocios e infraestructura más sofisticadas en el mundo.

Miguel Carrillo, PhD & Dean de Panamerican University, señala que Miami es la capital de negocios de América Latina, sede de headquarters regionales de multinacionales y multilatinas y además, la ciudad número 1 en startup activity en Estados Unidos, de acuerdo al Startup Activity Index de la Fundación Kauffman.

Es esta una de las razones principales por las cuales PBS tiene a Miami como un factor fundamental en su estrategia de internacionalización, con la próxima apertura de Panamerican University. El proyecto destaca por ser la primera escuela de negocios de Guatemala, y una de las primeras cinco de América Latina, en postular para la obtención de la licencia para operar una universidad en Estados Unidos.

PBS, historia de su trayectoria para posicionarse como una de las mejores escuelas de negocios de la región

Panamerican Business School se fundó hace más de 20 años y ha basado su crecimiento y desarrollo en la capacidad de creación y gestión de alianzas estratégicas, tanto con empresas como con instituciones educativas. Esta filosofía se trasladará a Panamerican University y su inclusión en el ecosistema del éxito de Miami para este 2021.

Sergio Méndez, Director General de Panamerican Business School y Vice Chancellor de Panamerican University, explicó: «Todos nuestros programas académicos están cimentados en lo que llamamos “New Fundamentals”: Ciencias Humanas, tecnología y el desarrollo del pensamiento no lineal. Los programas se impartirán en inglés, español y portugués. Además, contarán con experiencia de aprendizaje individualizadas, insertadas transversalmente y centradas en el desarrollo de habilidades críticas como la innovación, comunicación y pensamiento crítico».

PBS se encuentra entre las 10 Escuelas de Negocios más innovadoras de Latinoamérica según el ranking de la revista Forbes de 2018. Además, se encuentra en el top 2 de las mejores Escuelas de Negocios para la contratación del mejor talento por su calidad de educación según el Ranking Top Employee AméricaEconomía 2019, revista que además la posicionó entre las 3 Escuelas de Negocios más importantes de Centroamérica y la Número 1 de Guatemala, según el Especial de Educación Ejecutiva 2018 de AméricaEconomía.

Para María Isabel Nájera, presidenta del Consejo de PBS y Chancellor de Panamerican University, esta iniciativa busca cimentar el capital social de sus estudiantes, insertándolos en redes de negocios globales de vanguardia. La líder de la institución educativa guatemalteca, comentó: «El know who —conocer a quién— es ahora tan importante como el know how —conocer cómo—».

Panamerican Business School ha destacado en el mercado latinoamericano por su excelencia académica, así como la agilidad en la creación de programas a la medida de las necesidades de las empresas modernas. ¡Descubre una educación diseñada para el éxito! Ingresa al sitio web de PBS para conocer más.