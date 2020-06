El peluquero profesional Mario Chicas tiene más de 19 años de experiencia y debido al Coronavirus —COVID-19— decidió ofrecer servicio de barbería a domicilio. ¡Qué buena iniciativa!

Su hijo es la motivación diaria de Mario, desea continuar apoyándolo en su estudio para que él también sea un profesional.

En una entrevista con Guatemala.com, él resaltó que la barbería a domicilio comenzó de una forma bastante curiosa, ya que buscó apoyó con una persona en Instagram, la cual confío y creyó en él y es quien hasta el momento lo ha recomendado con más amigos y familiares.

Barbería a domicilio en Guatemala

Mario compartió que es peluquero gracias a que Patricia Chicas, su prima, le recomendó y apoyó para que aprendiera más sobre la profesión, la cual lo conquistó.

Durante varios años trabajó en la peluquería de un amigo, la cual atendía por las tardes, ya que en las mañanas trabajaba de maestro de primaria urbana. Desde el año 2016 trabajó en barberías reconocidas en la Ciudad de Guatemala, pero por el COVID-19 estos lugares tuvieron que cerrar y se quedó sin trabajo.

Debido a eso decidió hacer cortes de cabello —para hombres y mujeres— y cortes y tratamientos de barbas a domicilio, siempre tomando en cuenta las medidas de protección e higiene.

Mario compartió: «La mayoría de personas me llaman o me escriben por medio de WhatsApp, preguntando del espacio para poder atenderles, si en ese momento estoy ocupado les escribo o llamo después. Ellos me indican el día que pueden y agendo la cita, si tengo algunas les sugiero el día que les puedo atender así como un horario para que sea cómodo para ambos».

¿Quieres contratar a Mario?

Comienza a atender desde las 6:00 a.m., a veces desde las 5:00 a.m., esto depende del lugar a donde deba ir. Viaja en moto y lleva todo lo necesario para ofrecer el mejor servicio a los clientes.

Para contactarlo puedes contactarlo al número telefónico 4597-0933 o su Facebook personal.

Por último, él resaltó que nació en El Salvador y desde hace más de 25 años vive en Guatemala. En la entrevista añadió:«Puedo decir que soy guatemalteco de elección, ya que este país me abrió las puertas para que yo aprendiera de todo y soy salvadoreño de nacimiento, donde recibí formación de parte de mi madre y mi abuela».

¡Sabemos que hay más historias de superación como la de Mario, compártela y seamos parte del #HoyPorTiMañanaPorMí!