La guatemalteca Mariela Mendoza se ha convertido en un ejemplo de superación en su municipio de origen, San Andrés Semetabaj, Sololá, donde hace más de 7 años ha destacado por ser la única mujer que maneja mototaxi, con el objetivo de ayudar a su familia.

A sus 27 años, Mariela desarrolla una labor que no es tan común para las mujeres de esa localidad, pero en la cual ha encontrado hacer algo que le gusta y que a la vez genera ingresos económicos.

Mariela Mendoza es la única mujer de Sololá que conduce mototaxi

La guatemalteca es oriunda de la comunidad Xejuyú II y fue destacada recientemente en un reportaje que hizo el medio local Noticias Sololá en su cuenta de Facebook. En el mismo, Marielos cuenta que desde hace 7 años aprendió a manejar el mototaxi que su familia compró, ya que los diferentes conductores que contrataban, generaban más gastos que ingresos.

Un día, luego de ir a dejar a su hermana a la escuela, varias personas del municipio le pidieron varios viajes, en los que ganó hasta Q 60.00 en un solo día.

Fue así como decidió dedicarse de lleno a esta labor con el apoyo de su mamá, María Morales Campa, quien señaló que se siente orgullosa de su hija, ya que son pocos los padres que le permiten a sus hijas trabajar en oficios que resultan poco comunes para las mujeres.

Marielos, quien es madre de dos hijos, también cuenta con el apoyo de su esposo Elvis Quex, quien ha sido importante para que ella se pueda dedicar de lleno a este oficio. Esto fue lo que indicó en el reportaje: «él me apoya y me ha dicho que si es lo que me gusta pues que siga».

Contra las adversidades

Para Marielos, manejar mototaxi es un trabajo que representa varias adversidades como mujer. Entre ellas está la preferencia de los clientes por elegir un conductor hombre, por lo que le sorprende a veces no contar con el apoyo de las mismas mujeres.

Pero esto no ha sido impedimento para que la guatemalteca siga haciendo lo que le gusta para poder ayudar a su familia. Por esta razón, envió un mensaje de motivación a todas las mujeres de todas las edades. Esto fue lo que dijo: «animo a todas las mujeres que me vean por estos medios, todo se puede, todo es posible, cuando se proponen hacer las cosas se logran, hagan lo que les gusta, logren sus sueños».

