En el Makeup Challenge “We are the champions” podrás demostrar tu talento y además donar víveres a pacientes con cáncer durante el Coronavirus —COVID-19—. ¡Participa!

El movimiento We are the champions es organizado por la iniciativa guatemalteca Cabello por Sonrisas, quienes buscan brindar apoyo a los pacientes que asisten al Instituto Nacional de Cancerología —INCAN—.

¡Únete a Makeup Challenge!

Este consiste en demostrar tu talento en el maquillaje, puedes participar en cualquiera de las siguientes categorías:

Makeup de fiesta Makeup de efectos especiales Automaquillaje

Es muy fácil inscribirte, solo tendrás que hacer una donación de víveres, los cuales sean equivalentes a Q 40.00.

El equipo de Cabello por Sonrisas compartió con Guatemala.com: «Sabemos que muchos de ellos están atravesando dificultades y qué mejor que poder brindarles nuestro apoyo de una manera sana y entretenida desde casa, ya que para el challenge solo deberán salir para dejar los víveres a los centros de acopio».

¿Cómo inscribirte?

Para participar deberás enviar un correo a cabelloporsonrisas@gmail.com y solicitar el formulario de inscripción. Además te brindarán las bases de participación así como la lista de víveres que puedes donar.

La participación será individual o en parejas, para este último se recomiendan que los participantes vivan en la misma casa para evitar el riesgo de exposición. También pueden participar menores de edad, pero debe haber un adulto que se haga responsable como su tutor, ya que será el encargado de llevar la donación al centro de acopio.

En cada una de las categorías premiarán a los tres primeros lugares con productos, descuentos en cursos, servicios y compras, asesorías online y muchos más, los cuales han sido donados por los patrocinadores.

La participación es válida únicamente en la Ciudad de Guatemala, el challenge se llevará a cabo en el Instagram oficial de Cabello por Sonrisas. Si quieres más información escríbeles a cabelloporsonrisas@gmail.com o búscalos en las redes sociales. ¡HoyPorTiMañanaPorMí!