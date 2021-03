Tu navegador no soporta los elementos de audio

¡Qué Chilero, estamos muy orgullosos de las mujeres! Es por ello que en el marco del Día Internacional de la Mujer, la joven guatemalteca Ester Bocel de Asociación MAIA recibió un reconocimiento por parte de ONU Mujeres.

Esta joven pionera participó de un diálogo que se llevó a cabo, en donde también estuvieron otras talentosas guatemaltecas como María Mercedes Coroy y Yahaira Tubac, entre otras.

Guatemalteca participó en conversatorio de ONU Mujeres Guatemala, marzo 2021

En conmemoración del Día de la Mujer, ONU Mujeres y la Plataforma de Mujeres Indígenas llevó a cabo el Diálogo intergeneracional con mujeres guatemaltecas que tejen nuevas realidades por una Guatemala más próspera, innovadora, equitativa, incluyente y en paz.

En este conversatorio se reconoció a las mujeres en toda su diversidad, desde empresarias, artistas, periodistas, emprendedoras, activistas y políticas, cuyos aportes han sido de valor para nuestro país.

Fue así que varias autoridades se reunieron para ser partícipes de esta actividad en donde se reconoció a todas esas guatemaltecas que han sido piezas importantes para la historia de Guatemala, según detalló la ONU Mujeres a través de una publicación en sus redes sociales.

Entregaron reconocimiento a Ester Bocel

Es por ello que entre las galardonadas se resaltó el aporte de Ester Bocel, una de las jóvenes pioneras que a través de empoderamiento ha representado a Asociación MAIA tanto a nivel nacional como global y que fue invitada por Leticia Teleguario a formar parte de este selecto grupo de guatemaltecas.

En palabras de esta joven, expresó lo siguiente: «La igualdad de género es muy importante, no es justo que cuando las personas no reciben lo que necesitan solo porque todos somos diferentes: el género, el idioma, la jerarquía social y el lugar de donde venimos nos dividen. No tiene por qué ser así. En nuestro país si una persona es mujer, indígena, pobre y del área rural la desigualdad es aún mayor. Represento estos cuatro aspectos».

¿Ya sabías que tenemos grupo de WhatsApp? Únete en este enlace de invitación.