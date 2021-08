Guatemala.com donó beca de certificación a emprendedora para el desarrollo de la estrategia de su negocio

Guatemala.com en alianza con SCS Business School, escuela de negocios, donó una beca de la certificación de Método Estratega, que tiene como objetivo incrementar la rentabilidad, la toma de decisiones asertivas y generar negociaciones exitosas, a través de herramientas para la gestión de negocios y desarrollo de planes estratégicos.

Guatemala.com donó una beca a emprendedora

Paola Negreros Mijangos fue la ganadora de la Certificación de Método Estratega, quien nos contó un poco acerca de su negocio y cómo piensa aplicar esta herramienta de estudio, la cual recibió el 12 de agosto de 2021.

Lipstick Agency es el emprendimiento de Paola Negreros, el cual inició el 21 de mayo de 2020 con el objetivo de dedicarse a la creación, comunicación y diseño digital de las marcas. La empresa también tiene la visión de apoyar a muchas mujeres a desarrollarse en el ámbito digital.

«Esta beca para mí significa subir uno o más escalones a nivel académico y profesional. No nos podemos quedar solo con el conocimiento que ya tenemos, si no que es necesario formarse profesionalmente. Cuando vi que gané la beca, solo pude pensar en todas las formas y oportunidades que esto significa para mi en el ámbito profesional y empresarial, me siento muy agradecida con ustedes y muy bendecida por esta oportunidad, desde ya me estoy organizando para iniciar esta certificación, ya que quiero dedicarle el 100% de mi atención», indicó Paola, al recibir la beca.

«En Guatemala.com, estamos trabajando para informar y promover todas las herramientas, oportunidades, iniciativas y organizaciones que promueven el crecimiento y desarrollo profesional de los guatemaltecos, así como el empoderamiento y facilidades a todos los emprendedores. Aprovechamos la oportunidad para felicitar y reconocer el trabajo de Paola Negreros», expresó Alejandra Salazar, Gerente de RRHH y Comunicación Corporativa de Guatemala.com al entregarle el premio a Paola Negreros.

¿De qué trata la certificación de Método Estratega?

La certificación de Método Estratega está avalada por la Universidad Europa Campus de Alemania, siendo promovida por SCS, escuela de negocios en Guatemala que busca incentivar la educación corporativa accesible, fomentando en los líderes actuales una visión de desarrollo sostenible y evolución empresarial.

Esta certificación cuenta con una metodología que fusiona la estrategia con la planificación anticipada, generando proyección en el qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y los roles de las personas que van a llevar el proyecto a cabo.

Todo a través de las 3 llaves estratégicas compuestas por 18 herramientas, método creado por Diego Salazar, Presidente de la red mundial de conferencias y Pedro Solís, Vicepresidente de Marketing de SCS.