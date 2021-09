Dudas frecuentes sobre el proceso de vacunación contra el Covid-19 en Guatemala

¡Información importante! Para todos los guatemaltecos que aún tienen dudas al respecto sobre el proceso de vacunación contra el Covid-19 en Guatemala, les compartimos una serie de preguntas y respuestas emitidas a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSPR).

¡No olvides que siempre puedes consultar con un médico! #PilasPues

¿Qué se sabe sobre la vacuna contra el Covid-19 en Guatemala?

La vacuna es un mecanismo de protección que evitar que te enfermes de forma grave al momento de contagiarte de Covid-19, más no es un cien por ciento efectiva, porque depende de las defensas del sistema inmunológico de cada persona.

Así mismo, la vacuna no contiene virus del Covid-19, sino una proteína que estimula la producción de anticuerpos para que si te contagias, la enfermedad sea más leve. Vacunarte no significa que ya no te enfermarás de Covid-19, sino más bien que cuando suceda, el ataque a tu sistema no sea tan abrasivo.

Vacunación para embarazadas en Guatemala

Desde el 31 de agosto se habilitó la aplicación de la vacuna para embarazadas menores y mayores de 18 años, que ya se estén en el cuarto mes de gestación. Para esto, se han elegido cierto criterios de elegibilidad:

De 12 a 17 años: pueden recibir las vacunas Pfizer o Moderna. Es importante que ya esté en el segundo trimestre (13 semanas) de embarazo y que solicite voluntariamente la vacuna, ,para este sector que solicite la dosis, deberá ser acompañada de su mamá, papá o algún tutor legal.

De 18 años en adelante: pueden recibir las vacunas AstraZeneca, Pfizer o Moderna.

Mujeres en lactancia, 6 meses después del parto.

Los centros de vacunación habilitados específicamente son: Mariscal Zavala, en la Zona 17 capitalina y Centro Comercial Portales Km 4.5 Carretera Atlántico, Zona 17 capitalina.

¿Ya tuviste Covid-19 o tienes síntomas?

Sí ya te dio Covid-19, sí te puedse vacunar, siempre y cuando estés recuperado de la enfermedad (mínimo 3 días sin ningún síntoma).

De lo contrario, si presentas síntomas de resfriado o estás contagiado de Covid-19, no puedes vacunarte hasta estar totalmente reestablecido de salud.

Reprogramación de la cita o vacunación concluida

Si no pudiste acudir a tu cita el día y hora indicado, puedes consultar al centro de vacunación sobre disponibilidad en próximos días, pudiendo llegar más temprano o al final de la jornada para no interferir con las citas de otras personas.

Aunque, desde julio 2021, se habilitaron tres centros de vacunación para atender a guatemaltecos que estén registrados aunque no tengan cita. ¡Así que puedes acudir a Mariscal Zavala, la Guardia de Honor y Campo Marte!

Toma en cuenta que sí por algún motivo ya no te vacunaste y la fase en la que estabas ya concluyó, aún puedes registrarte para ser citado por el sistema.

Constancia de vacunación

Después de recibir la primera dosis se te extiende un carné de vacunación donde se certifica la fecha y qué vacuna fue aplicada, el cual debes presentar para cuando completes tu esquema. Si en dado caso lo pierdes, puedes reimprimir tu constancia a través del portal web que creó el MSPAS.

¿Qué pasa si ya te vacunaste en el IGSS?

Si el IGSS fue la entidad que te citó para la primera dosis, ellos te notificarán posteriormente para la segunda vacuna.

¿Qué pasa si no hay vacunas disponibles para tu segunda dosis?

Únicamente debe esperar hasta que haya disponibilidad, ya que se puede administrar la vacuna después del intervalo establecido para cada vacuna, pero NO se puede vacunar antes de este tiempo de espera entre primera y segunda dosis.

¿Se puede tomar medicina antes y después de la vacuna?

Antes de vacunarse no se recomienda. Luego de vacunarse, puede tomar únicamente analgésicos para reducir el dolor local, esto debido a que después de recibir la vacuna puedas presentar dolor y ardor en el sitio de la inyección, así como también, fiebre, alergia o rash, malestar general, dolor de cabeza y muy raras veces fatiga.

¡Si los síntomas aumentan, se recomienda consultar al servicio de salud más cercano o médico privado!

Datos importantes de la vacuna en Guatemala

Por el momento solo se están aplicando 2 dosis de la vacuna, luego de eso no tienes que volver a vacunarte hasta que se anuncie una nueva dosis, en caso de requerirlo.

Tras aplicarte la primera dosis, a los 14 días se comienza la producción de anticuerpos en tu sistema.

La efectividad de la vacuna dependerá del tipo o marca, y si solo te aplicaste la primera dosis. Es por ello que debes completar tu esquema.

Para aplicarte la segunda dosis, recuerda que hay que esperar el tiempo según la vacuna administrada. ¡Te compartimos más detalles en esta nota!

Si no sabes a qué casa pertenece la vacuna que te están aplicando, puedes preguntar al personal de salud, o verla en tu carné de vacunación donde irá marcada.

No olvides que a pesar de estar vacunado, debes seguir usando mascarilla obligatoriamente, lavarte las manos y aplicar alcohol en gel y respetar el distanciamiento social.

¿Me puedo vacunar en cualquier lugar?

No, la vacuna contra el Covid-19 únicamente la administra el Ministerio de Salud en los puestos o centros de vacunación y el IGSS. Es una vacuna distribuida únicamente a los Gobiernos, a través del Ministerio de Salud.

Así que si alguien te ofrece la vacuna por aparte, no la aceptes, ya que podría ser falsa o robada y por lo tanto no haber conservado la temperatura adecuada.

¡Así que pilas pues y comparte esta información! ¿Ya sabías que en Guatemala.com tenemos canal de Telegram? Únete en este enlace de invitación.