La organización Come Mejor Wa’ik lanzó la convocatoria para emprendedores a aplicar al proyecto: Creatividad y Colaboración Extraordinaria, para residentes en Guatemala. La convocatoria cuenta se realiza a través de Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI), el Departamento de Estado de EEUU e IREX. ¡Pilas pues!

El proyecto busca emprendedores sociales, artísticos, científicos o de cualquier otra rama, con iniciativas cuyos objetivos se enfoquen en aspectos de alimentos, medio ambiente o derechos humanos. Te contamos los detalles.

Convocatoria a emprendedores para proyecto Creatividad y Colaboración Extraordinaria

El proyecto Creatividad y Colaboración Extraordinaria, busca emprendedores sociales con negocios, organizaciones o iniciativas cuyos objetivos se enfoquen en aspectos de alimentos, medio ambiente o derechos humanos. Las aplicaciones están abiertas del 20 al 31 de enero 2021.

Requisitos para aplicar a la convocatoria:

Llenar el formulario de inscripción con tus datos y los de tu emprendimiento.

Realizar un video corto y casero explicando sus motivaciones y objetivos de emprender con impacto.

Del total de las solicitudes se seleccionarán a 10 emprendedores que participarán en el programa durante 3 meses, sin costo, a partir de mediados de febrero hasta abril.

En el programa los emprendedores crearán su ecosistema complementario y colaborativo y tendrán los siguientes beneficios:

Recepción de caja con conteniendo de productos y capital semilla simbólico que desafiarán y explorarán la creatividad y serendipia de los emprendedores para escalar sus emprendimientos.

Sesiones virtuales en español durante seis semanas con referentes del ecosistema emprendedor nacional, latinoamericano y caribeño, con posibilidad de ser parte del YLAI Network.

Pitch final, donde se elegirán a los ganadores quienes llevarán sus ideas creativas (y a su vez en caja) a emprendedores en Colombia y Uruguay a través de ex becarias YLAI en esos países.

Becas YLAI 2021

La Iniciativa YLAI es un programa de seis semanas para emprendedores, financiado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado del país norteamericano. La convocatoria para postulantes guatemaltecos está abierta y puedes conocer toda la información en el enlace.

La beca cubre el costo de solicitud de visa, el boleto aéreo ida y vuelta, estipendio para cubrir gastos de alimentación y hospedaje y plan de salud mientras estés en Estados Unidos. Además tendrás la experiencia de realizar 4 semanas de pasantía en una empresa de los Estados Unidos

