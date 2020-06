La científica guatemalteca Carmen Cano ha sido recompensada por su excelencia académica en Estados Unidos, al ser elegida para una de las becas más importantes de la Universidad de Nebraska-Lincoln, lugar en el que estudia su doctorado. ¡Qué orgullo!

En su tercer año de Doctorado en Ciencias de la Alimentación, Carmen fue premiada con la prestigiosa beca “Victor W. Henningsen Sr. Graduate Student Fellowship in Food Sciences“, para alcanzar su posgrado.

Actualmente, Carmen desarrolla una investigación de microbiología de seguridad alimentaria, especializada en salmonela en aves de corral. Su excelente trabajo en los últimos años ha sido una de las razones por la cual fue elegida para la beca.

En sus redes sociales, Byron Chaves, catedrático de la casa de estudios en Lincoln, Nebraska, felicitó a su alumna por el reconocimiento obtenido. El especialista en seguridad alimentaria indicó que la beca es un premio prestigioso e importante en dicha universidad.

Congrats to @lulutuits, my senior PhD student, for getting the “Victor W. Henningsen Sr. Graduate Student Fellowship in Food Sciences”, a highly competitive and prestigious award at UNL. I am glad to see her hard work and academic excellence recognized. #ChavesLabUNL #foodsafety pic.twitter.com/dBM8J8Hw1e

— Byron D. Chaves (@byrondchaves) June 11, 2020