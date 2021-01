Stephanie Adams-Santos es una guionista guatemalteca que participa en la serie Two Sentence Horror Stories, como guionista de uno de los episodios para la segunda temporada del programa que se estrenó el 12 de enero pasado. ¡Qué chilero! Te contamos más de la historia de esta guatemalteca.

Stephanie también co-escribió un episodio para la temporada debut de Two Sentence Horror Stories en 2019 y para esta participación se inspiró en El laberinto del fauno.

Stephanie Adams-Santos, la guionista guatemalteca que participa en Horror Stories

El episodio que fue escrito por la guatemalteca se titula Elliot, que cuenta la historia de un adolescente con problemas en la escuela que conoce a un custodio y de ahí se desarrolla la narrativa de miedo de dicho capítulo.

En una entrevista con un medio internacional, la guatemalteca dijo que: « Una narrativa como la de Elliot comenzó a partir de las historias de terror que muchos amigos y familiares trans han compartido y otros escritores sobre tener que usar un baño público. En una escena, Elliot es abordado por el director por usar el baño de hombres».

«Me pareció la elección correcta explorar el dolor y la ansiedad de Elliot desde ese lugar de cruda realidad trenzada y fantasía de terror de esta manera que incluía belleza y magia».

Más sobre Stephanie Adams-Santos

Stephanie Adams-Santos es una escritora guatemalteca-estadounidense cuyo trabajo abarca poesía, prosa, escritura de guiones. La colección de poesía completa de Stephanie, Swarm Queen’s Crown (Fathom Books) fue finalista de los Premios Literarios Lambda.

También es autora de Total Memory (Finishing Line Press) y The Sundering (Poetry Society of America), seleccionada para una beca de New York Chapbook Fellowship. Su trabajo ha sido apoyado por becas y subvenciones de Oregon Literary Arts, Vermont Studio Center, Film Independent, Regional Arts and Culture Council y Oregon Arts Commission.