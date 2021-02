¡Otro logro para La Llorona! La película dirigida por el guatemalteco Jayro Bustamante fue nominada para la 25 edición de los Satellite Awards de Estados Unidos. Un logro que nos llena de mucho orgullo. Te contamos los detalles de este nuevo logro para la película.

La Academia Internacional de Prensa -IPA- reveló a las producciones postuladas a los Satellite Awards entre las que se encuentra la tercera película producida por Jayro Bustamante. ¡Qué chilero!

La Llorona de Jayro Bustamante fue nominada en los Satellite Awards 2021

La Llorona, de Jayro Bustamante, obtuvo la nominación en la categoría Motion Picture International y compite por el galardón con Another Round, Dinamarca, Tove, Finlandia, A sun, Taiwán, Jallikattu, India, Ya no estoy aquí, México, Atlantis, Ucrania y My Little Sister, Suiza. Two of Us, Francia.

La IPA seleccionó a los nominados en 35 categorías: 22 películas y 13 categorías de televisión que tuvieron presentaciones nacionales e internacionales. Las producciones postuladas contaron con proyecciones avanzadas, festivales de cine como BAFTA, Cannes, Sundance, Telluride y TIFF, entre otros, así como proyectores a periodistas.

Esta no es la primera vez que una de las producciones del guatemalteco llega a dichos premios, en 2016 Ixcanul recibió el galardón de Mejor Ópera Prima en la 20.ª entrega de dichos premios. Los ganadores se conocerán el próximo 15 de febrero y desde ya le deseamos muchos éxitos.

Logros de La Llorona

La producción de Jayro Bustamante ha causado furor alrededor del mundo, por ello ha destacado en varias revistas reconocidas a nivel internacional y recibido varios premios y nominaciones. Si aún no has visto la película estos son algunos lugares donde puedes verla.

El 2020 fue un año importante para la producción guatemalteca ya que recibió importantes premios y nominaciones entre las que se encuentran:

Entre las 100 mejores películas de los Rotten Tomatoes

Entre las 100 mejores películas según Rolling Srone

Premio especial del jurado del CRFIC 2020

9 premios en el Festival Ícaro

Mejor película en lengua no inglesa de la Boston Society of Film Critics

Boston Society of Film Critics Seleccionada para representar a Guatemala en los Goya y Oscars 2021.

¡Todo un orgullo chapín!