El cantante británico Ed Sheeran estrenó el nuevo video de su canción Put It All On Me, en donde aparecen tomas de la ciudad de Antigua Guatemala.

La colorida ciudad de Antigua Guatemala forma parte del nuevo video “Put It All On Me” de Ed Sheeran y Ella Mai, el cual destaca a parejas de varios países, cada uno baila y demuestra su amor. ¡Qué chilero!

Ed Sheeran es un cantante, compositor, actor y guitarrista británico, hace unas horas publicó el video de la nueva canción, en la que colaboró junto a la cantante y compositora Ella Mai. Esta el momento, Put It All On Me tiene en YouTube más de 3 millones de vistas y 252 mil “me gusta”.

Ed Sheeran muestra a Antigua Guatemala

En el video se pueden observar tomas de varias parejas bailando en varias ciudades, entre ellas: Armenia, Zanzibar, Dallas, Antigua Guatemala, Miami, Tanzania, California, Texas y Nueva York. Entre la últimas tomas aparece Ed Sheeran junto a su esposa en Londres.

Te compartimos el video completo, disfrútalo:

Más sobre Ed Sheeran

Nació en 1991 en Reino Unido, cuando era joven comenzó a cantar en la iglesia a la que asistía y también aprendió a tocar guitarra. En septiembre de 2011 lanzó su álbum debut +, que tuvo éxito comercial y estuvo en la lista musical de reconocidos discos del Reino Unido.

Ed Sheeran ha cantado junto a Paulo Londra, Justin Bieber, Andrea Bocelli, Camila Cabello y otros reconocidos artistas a nivel internacional.