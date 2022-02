Los smartphones de HONOR que debes de tener para capturar tus mejores recuerdos este 2022

La llegada de los smartphones a la vida de las personas no solo facilitó la comunicación, sino que también les dio una herramienta para capturar sus momentos más significativos de forma inmediata, sobre todo en fechas en donde compartimos con personas especiales. Así que, no existe mejor forma de capturar

estas alegrías que con una foto o video que te haga recordar este momento. Antes se requería de grandes y pesadas cámaras de video o fotografía, pero la tecnología ha evolucionado tanto que hoy un teléfono inteligente es capaz de hacer tomas casi como las de un profesional. Los cuales también cuentan con baterías súper potentes para no perder ni un solo instante.

HONOR sabe que sus consumidores necesitan mantener sus recuerdos al alcance de sus manos, por lo que creó dos teléfonos con cámaras cuádruples que pueden congelar esos recuerdos en una gran calidad y con una batería de más de 4,000 mAh para que la carga no sea una limitante. Se trata del HONOR 50 y HONOR 50 Lite.

HONOR 50: más allá del vlogging

El HONOR 50 es el teléfono que deben de tener en sus manos los usuarios más exigentes para grabar video y no solo por su atractivo diseño, sino también porque cuenta con las cámaras posterior y frontal con el mayor número de píxeles en su categoría para lograr imágenes nítidas y videos perfectos para revivir los mejores momentos.

Integra una cámara principal de 108MP 1 , también un lente gran angular de 8MP, uno macro de 2MP y otro más de profundidad de 2MP, lo que permite a los usuarios hacer fotos ynvideos con gran claridad y detalle, incluso de noche. Su cámara frontal es de 32MP con un ángulo de visión de 90º 2 , para que los usuarios puedan tomarse selfies y videos perfectos sin importar el número de personas o amplitud de

los paisajes, ya que el algoritmo se ajustará automáticamente para capturarlos a todos con el lente gran angular.

El HONOR 50 también ofrece más flexibilidad para grabar contenidos desde diferentes ángulos y perspectivas, ya que los usuarios pueden cambiar entre las cámaras delantera y posterior al mismo tiempo con seis modos de grabación Multi-Video, ofreciendo una experiencia de grabación premium como la que suelen usar los profesionales.

HONOR 50 Lite: el teléfono que te acompañará en cada instante de tu día

Definitivamente, una de las características más importantes de un smartphone debe ser que cuente con una batería más duradera. El HONOR 50 Lite es un smartphone que sorprenderá a más de uno, porque además de ser rápido y tener un gran diseño, logra cargar hasta el 40% de su batería en solo 10 minutos y el 100% solo en 39 minutos.

Su batería de larga duración hará que el HONOR 50 Lite no te abandone en ningún momento de tu día, manteniéndote conectado para capturar los mejores momentos con su sistema de cámara cuádruple, el cual consta de una cámara principal de 64 MP, una Gran Angular de 8 MP, otra Macro de 2 MP y una más de Profundidad de 2 MP, ofreciendo así una configuración de cámara de primer nivel para capturar cada momento con detalles vívidos, así como una para selfies de 16 MP.

Ambos teléfonos cuentan con una gran tecnología para brindar una experiencia fluida y llevar los mejores recuerdos de tu vida contigo. Además, de que podrás compartirlos de inmediato en tus redes sociales preferidas. Conoce más del HONOR 50 y HONOR 50 Lite en: https://www.hihonor.com/latam/