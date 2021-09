Tu navegador no soporta los elementos de audio

Son pocos los jugadores que tienen la oportunidad de representar a su país en una Copa Mundial, pero hacerlo 4 veces de forma consecutiva es algo único. Esta hazaña la ha logrado el guatemalteco William Ramírez, quien fue destacado por la página web oficial de FIFA gracias a su trayectoria en mundiales de futsal.

En Lituania 2021, el arquero de la selección guatemalteca participó en su cuarto mundial, razón por la que fue entrevistado por el máximo ente del fútbol mundial. ¡Aquí te contamos más detalles!

William Ramírez fue destacado por FIFA

«Ramírez escribe el último capítulo en letras doradas» es el título del artículo que publicó la FIFA en su sitio oficial. La entrevista comienza con una reacción de William al ver una foto suya del Mundial de Brasil 2008, en el cual debutó defendiendo los colores azul y blanco.

El portero de 41 años contó sobre lo vivido en aquella ocasión y trajo a su memoria varios recuerdos que lo han ayudado a convertirse en la persona que es actualmente. Esto fue lo que señaló: «Estos recuerdos me ayudan a pensar en quién era, en quién me he convertido y en el legado que quedará cuando lo deje».

William también habló sobre su experiencia en los tres mundiales anteriores y cuales fueron las enseñanzas que le dejaron. Recordó sobre lo vivido en 2012 y cómo se quedaron a un paso de clasificarse a la siguiente ronda.

Así se dio su cuarta cita mundialista

Para Ramírez, llegar a su cuarta cita mundialista no fue fácil, en especial por el esfuerzo y sacrificios que conlleva estar en la selección. Así lo expresó el arquero: «Tenemos que sacrificar muchas cosas. Entrenamos desde las 4:15 de la mañana hasta las 6:30, luego vamos a trabajar y por la tarde tenemos otra sesión de entrenamiento».

Su participación en Lituania 2021 es aún más especial, ya que no tenía contemplado hacerlo como jugador hasta hace unos meses. Ramírez se retiró en el 2016 y se convirtió en preparador de porteros tras una invitación por el actual entrenador, Estuardo de León.

Todo cambio en mayo de este año, cuando el mismo Estuardo le ofreció una nueva oportunidad para defender la portería de Guatemala y ponerse nuevamente los guantes: «Lo hablé con mi esposa y mis hijas, y me dijeron: “Si aceptas, prepárate bien para hacerlo bien, para que vean a un buen trabajador, a una buena persona, leal. Si lo haces así, te apoyamos”».

Y así fue como Willy se involucró nuevamente con la selección y encontró el camino para disputar su cuarto mundial de futsal, de manera consecutiva. Aquí te dejamos la entrevista completa que hizo FIFA al arquero guatemalteco: Ramírez escribe el último capítulo en letras doradas.

