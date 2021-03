Descripción de la foto para personas no videntes: A la izquierda se observa a Wagner con la camisola del Club Sportivo Puntento, mientras que a la derecha aparece junto a sus compañeros de equipo. (Créditos: Wagner Velásquez)

En busca de cumplir sus sueños de brillar en el extranjero, el guatemalteco Wagner Velásquez viajó a Argentina para firmar un contrato con el Club Sportivo Punteto de la Fundación Fútbol Constructivo.

El jugador originario del municipio de San Juan Sacatepéquez se unió a las filas del equipo argentino de fútbol, con el objetivo de demostrar su talento y encontrar una oportunidad para dar el salto al ámbito profesional.

Wagner Velásquez demostrara su talento en Argentina

Según dio a conocer Wagner al sitio web www.sanjuansac.com, la oportunidad de jugar en Argentina surgió por medio de una visoria internacional que hizo junto a la categoría Sub-20 de Antigua GFC.

El jugador sanjuanero participó en tres juegos amistosos de alto rendimiento, los cuales fueron grabados y enviados a diferentes técnicos. Los rivales a los que se enfrentó fueron Santo Tomás Milpas Altas, Santa Lucía Cotzumalguapa y la Selección Nacional de Guatemala Sub-23.

Sus actuaciones en los partidos no pasaron desapercibidas y llamaron la atención del técnico del Club Sportivo Punteto. Esto fue lo que indicó el futbolista al medio digital: «Gracias a mi desempeño, me contactó un entrenador de Argentina, gracias a esa visoria se me da la oportunidad de estar en este país».

Velásquez estará formando parte del equipo argentino hasta diciembre de 2020. Según señaló en la entrevista, cuenta con oportunidad para jugar en Brasil el próximo año.

El futbolista sanjuanero comenzó su trayectoria futbolística a los 14 años, haciendo pruebas en equipos como Aurora, Barberena y Guastatoya. Gracias al apoyo de su abuela y familia, Wagner está cumpliendo su sueño de jugar en el extranjero y ahora buscará llegar a un equipo de fútbol profesional.

Sobre el Club Sportivo Punteto

El Club Sportivo Punteto de la Fundación Fútbol Constructivo de Argentina es un equipo originario de la ciudad de San Juan. Fue fundado en 1928 y actualmente milita en la Liga Sanjuanina de Fútbol, equivalente a la quinta división del fútbol argentino. Es conocido por exportar varios jugadores a equipos de nivel profesional.

¿Ya sabías que tenemos canal de Telegram? Únete en este enlace de invitación.