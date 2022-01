Descripción de la foto para personas con discapacidad visual: La imagen está dividida en dos, a la izquierda aparece uno de los trofeos que se entregan en The Best, mientras que en la derecha está José Pinto en un partido de la selección nacional. (Créditos: FIFA/Fedefut Guate)

Así votaron en los Premios The Best FIFA 2021 los representantes de Guatemala (periodista, entrenador y capitán de la selección de futbol).

El lunes 17 de enero de 2022, se celebró la entrega de los Premios The Best FIFA 2021 para conocer a los futbolistas y entrenadores más destacados del último año. Para elegir a los ganadores, los países afiliados a la FIFA, incluido Guatemala, tienen derecho a tener 6 representantes en la votación.

En el caso de Guatemala, los encargados de emitir el voto fueron el entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales de fútbol, así como dos periodistas deportivos elegido por la FIFA. ¡Conoce cómo votaron!

Los votos de Guatemala en los premios The Best FIFA 2021

José Carlos Pinto — Capitán selección masculina

Mejor jugador

Lionel Messi Robert Lewandowski Kylian Mbappé

Mejor entrenador

Pep Guardiola Thomas Tuchel Lionel Scaloni

Mejor portero

Manuel Neuer Alisson Becker Gianluigi Donnarumma

Maria Amanda Monterroso — Capitán selección femenina

Mejor jugadora

Alexia Putellas Lucy Bronze Sam Kerr

Mejor entrenadora

Lluís Cortés Bev Priestman Peter Gerhardsson

Mejor portera

Stephanie Lynn Marie Christiane Endler Alyssa Naeher

Rafael Loredo — entrenador selección masculina

Mejor jugador

Lionel Messi Robert Lewandowski Karim Benzema

Mejor entrenador

Pep Guardiola Thomas Tuchel Roberto Mancini

Mejor portero

Manuel Neuer Alisson Becker Kasper Schmeichel

Eddy Espinoza — entrenador selección femenina

Mejor jugadora

Caroline Graham Stina Blackstenius So-Yun Ji

Mejor entrenadora

Peter Gerhardsson Sarina Wiegman Emma Hayes

Mejor portera

Ann-Katrin Berger Stephanie Lynn Marie Christiane Endler

Carlos Marín — Periodista deportivo

Mejor jugador

Lionel Messi Robert Lewandowski Kylian Mbappé

Mejor entrenador

Diego Simeone Lionel Scaloni Thomas Tuchel

Mejor portero

Gianliuigi Donnarumma Alisson Becker Manuel Neuer

Byron Mendoza — Periodista deportivo

Mejor jugadora

Alexia Putellas Christine Snclair Jenni Hermoso

Mejor entrenadora

Lluís Cortés Emma Hayes Sarina Wiegman

Mejor portera

Stephanie Lynn Marie Christiane Endler Ann-Katrin Berger

¿Quiénes fueron los ganadores?

Por segundo año consecutivo, el ganador del premio a The Best de la FIFA fue para el polaco Robert Lewandowski. Mientras que en mujeres, el galardón fue para la española Alexia Putellas.

En la categoría de entrenador, fueron elegidos Thomas Tuchel y Emma Hayes, ambos del Chelsea. A continuación te dejamos las otras categorías que fueron premiadas en la ceremonia de The Best 2021: Ganadores de The Best FIFA Football Awards.

