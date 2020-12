Amarini y Jerez fueron los principales representantes en la votación The Best. (Foto: The Best/Fedefut Guate)

Así votaron en los Premio The Best 2020, Amarini Villatoro y Ricardo Jerez, entrenador y capitán de la selección nacional de futbol de Guatemala.

El pasado 17 de diciembre, la FIFA celebró los Premios The Best para conocer a los futbolistas y entrenadores más destacados en el 2020. Para elegir a los ganadores, los países afiliados tienen derecho a tener tres representantes en la votación.

En el caso de Guatemala, los encargados de emitir el voto fueron el entrenador y capitán de la selección nacional de fútbol, así como un periodista deportivo elegido por la FIFA. ¡Conoce cómo votaron!

Los votos de Guatemala en los premios The Best

Ricardo Jerez Figueroa — Capitán

Jugadores

Robert Lewandowski Sergio Ramos Cristiano Ronaldo

Entrenadores

Jurgen Klopp Hans-Dieter Flick Marcelo Bielsa

Amarini Villatoro — Entrenador

Jugadores

Kylian Mbappé Thiago Alcántara Mohamed Salah

Entrenadores

Marcelo Bielsa Julen Lopetegui Zinedine Zidane

Carlos Marín — Periodista

Jugadores

Robert Lewandowski Lionel Messi Kylian Mbappé

Entrenadores

Hans-Dieter Flick Marcelo Bielsa Julen Lopetegui

Si quieres conocer cómo fueron cada uno de los votos de los capitanes, entrenadores y periodistas de otros países, aquí te lo dejamos: Listado completo de votos para The Best 2020.

¿Quiénes fueron los ganadores?

En esta ocasión, el gran ganador del premio The Best fue el delantero polaco Robert Lewandowski, quien superó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Mientras que en la categoría de entrenador, el alemán Jurgen Klopp fue el elegido.

A continuación te dejamos las otras categorías que fueron premiadas en la ceremonia de The Best 2020: Ganadores de The Best FIFA Football Awards.