En conmemoración al Día Internacional de la Mujer 2021, el programa de Fuera de Juego publicó una imagen en sus redes sociales para hacer honor a las futbolistas que destacan a nivel internacional y una de las resaltadas fue la guatemalteca Ana Lucía Martínez.

La delantera nacional fue incluida en la publicación que hizo programa de fútbol transmitido en ESPN por el Día de La Mujer. Este fue la frase con la que acompañaron el post en honor a 9 futbolistas: «El futbol también es más grande gracias a ellas».

En la imagen, Analu está acompañada por varias figuras del fútbol mundial como el caso de Alex Morgan y Megan Rapinoe, campeonas mundiales con la selección de Estados Unidos. También se puede observar a la mexicana Charly Corral, que juega en el Atlético Madrid Femenino.

Mensaje de Ana Lucia Martínez por el Día de la Mujer

Luego de la publicación de Fuera de Juego, Analu aprovechó para compartir su propio mensaje por el Día de la Mujer, en el que destacó las razones que la han llevado a luchar por cumplir su sueño. A continuación te compartimos las palabras de la delantera guatemalteca:

«Hoy es un día donde se conmemora la lucha de las mujeres durante tantos años y gracias a esa lucha nosotras hemos tenido más oportunidades. Ahora es nuestra responsabilidad de seguir cambiando la historia y demostrar al mundo que como mujeres podemos marcar la diferencia en todas las áreas, políticas, sociales, deportivas, etc.

Muchos me preguntan, ¿cómo has podido lograr tus metas? Y lo primero que pienso es en mi madre, que con su ejemplo me demostró que cuando se quiere hacer algo, no hay obstáculo que lo impida, me enseñó que el género, no define mis capacidades y me enseñó a soñar sin límites.

Es momento de apoyar a todas las mujeres que sueñan con hacer algo distinto, con abrir caminos, en la ciencia, en las artes, en el deporte, en la música, es momento de creer en ellas pero es también tiempo de respetarlas, de protegerlas y ayudarlas en las dificultades.

Mi admiración a todas las mujeres, que aún en las dificultades, no bajan los brazos. #8M».

¡Qué bonito mensaje! Sin duda alguna Analu Martínez le ha demostrado a las guatemaltecas que no existen los límites para cumplir sus sueños.