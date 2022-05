Tu navegador no soporta los elementos de audio

Guyana Francesa vs. Guatemala: Conoce la fecha y hora en que se disputará este partido correspondiente a la Liga de Naciones B de la Concacaf 2022.

¡Se viene el debut oficial! No te pierdas el partido Guyana Francesa vs. Guatemala, que se disputará por la primera jornada de la Liga de Naciones B de la Concacaf 2022. Aquí te decimos la fecha y hora, para que no te lo pierdas y lo anotes en tu agenda.

Esta será la primera competencia oficial del técnico mexicano Luis Fernando Tena al mando de la Selección Nacional Mayor, que tendrá como principales objetivos ascender a la división A y clasificar a la siguiente Copa Oro.

¿Cuándo y a qué hora es el juego Guyana Francesa vs. Guatemala?

Fecha: jueves 2 de junio de 2022

Hora: 1:00 p.m.

Lugar: Estadio Municipal Dr. Edmard Lama, Cayenne, Guyana Francesa

Así llegan Guatemala y Guyana Francesa a su debut en Liga de Naciones B

Este será el primer enfrentamiento en la historia para las dos selecciones nacionales, el cual marcará su debut en la edición 2022/2023 de la Liga de Naciones de la Concacaf. Ambos países fueron ubicados en el Grupo D de la división B, junto a República Dominicana y Belice.

Guatemala llega favorita a este juego, no solo por el buen momento que vive actualmente, también por sus antecedentes en esta competencia. En lo que va del año, los dirigidos por Tena están invicto tras 4 partidos, 3 de ellos terminaron en victoria y el otro en empate.

Mientras que en la Liga de Naciones, la Selección Nacional suma 4 victorias al hilo, 25 goles anotados y 0 en contra, esto conseguido en su paso por la Liga C, en la que también ascendió a su actual división.

Por su parte, Guyana Francesa fue una de las 8 selecciones que se mantienen en la Liga de Naciones B. En la última temporada, terminaron segundos en el Grupo A, por debajo de Granada, con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas.

Si quieres estar al pendiente de la participación de Guatemala en la Liga de Naciones, aquí te decimos cómo se disputarán sus partidos: Calendario de Guatemala en la Liga de Naciones B de la Concacaf 2022/2023.

