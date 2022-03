Alineación de Comunicaciones para el juego de ida vs. New York City FC, Concachampions 2022

Tu navegador no soporta los elementos de audio

Conoce cuál es la alineación de Comunicaciones FC para afrontar el juego de ida vs. New York City FC, por octavos de final de la Concachampions 2022.

¡Todo listo para el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2022! A continuación te decimos cual es la alineación de Comunicaciones FC que utilizará para enfrentar al New York City FC este martes 8 de marzo en el Estadio Pratt & Whitney.

El técnico uruguayo Willy Oliveira utilizará la base de jugadores con la que consiguió su pase en los octavos, con el objetivo de sacar ventaja en su primer partido de la serie.

Estos son los 11 futbolistas que defenderán la camisola “crema”:

Posible lineación de Comunicaciones para el juego de ida

Esquema

1-4-3-3

Portero

Kevin Moscoso

Defensas

Alexander Larín

Manuel Gamboa

José Corena

Rafael Morales

Mediocampistas

José Contreras

Jorge Aparicio

Rodrigo Saravia

Delanteros

Andrés Lezcano

Juan Anangonó

Kevin López

En el banco de suplentes, los “cremas” contarán con los siguientes futbolistas: Wilmer Barrios, Nicolás Samayoa, Carlos Castrillo, Jairo Soriano, Allen Yanes, Brayan Chajón, Paolo Molina, Oscar Santis y Nelson García.

Entre las bajas que presenta Oliveira para este encuentro está la de de Stheven Robles, quien fue expulsado en la vuelta de octavos de final contra Colorado Rapids. También estará ausente el cubano Karel Espino, quien no puede viajar a territorio estadounidense por temas migratorios.

¿Cómo jugará el New York City FC?

En el caso del conjunto de Estados Unidos, el cual es dirigido por el noruego Ronny Deila, saldría con la siguiente alineación:

Portero: Sean Johnson

Defensas: Tayvon Gray, Maxime Chanot, Alexander Callens y Malte Amundsen

Mediocampistas: Maximiliano Moralez, Nicolás Acevedo y Alfredo Morales

Delanteros: Thiago Andrade, Valentín Castellanos y Talles Magno

Si aún no sabes en qué canal podrás ver el partido, aquí te contamos cómo: Transmisión en vivo del juego de ida New York City vs. Comunicaciones.

¿Ya sabías que en Guatemala.com tenemos canal de Telegram? Únete desde tu celular en este enlace de invitación.