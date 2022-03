Tu navegador no soporta los elementos de audio

New York City vs. Comunicaciones en vivo hoy 8 de marzo: Fecha, hora y canales para ver el juego de ida, cuartos de final de la Concachampions 2022.

No te pierdas el juego de ida New York City vs. Comunicaciones por la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions) 2022. Aquí te dejamos una guía con la fecha, hora y canales para ver en vivo el juego de ida correspondiente a los cuartos de final.

Los “Cremas” ya se encuentran en Estados Unidos para abrir la serie de la ronda de los 8 mejores del torneo de clubes más importante de la región, donde buscarán dar el primer golpe y sacar ventaja en el global.

¿Cuándo y a qué hora es la ida New York City vs. Comunicaciones?

Fecha: martes 8 de marzo de 2022

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Pratt & Whitney, en East Hartford, Connecticut

Este será el segundo juego internacional consecutivo del club albo en territorio estadounidense. Comunicaciones viene de jugar en Denver por la vuelta de los octavos de final contra Colorado Rapids, al que eliminaron en la tanda de penales con una sobresaliente actuación de Kevin Moscoso.

Por su parte, el club neoyorquino viene superar cómodamente al Santos de Guápiles de Costa Rica. Esta será la primera ocasión en la historia que el New York City y Comunicaciones se enfrenten en una competencia oficial.

Cómo seguir la transmisión en vivo del partido

Aquí te dejamos todas las opciones en las que podrás seguir el juego en territorio guatemalteco:

Canales de televisión

ESPN

TeleOnce

Internet

Live blogging: Concacaf

Plataforma de streaming: Star+

Si eres guatemalteco y resides en Estados Unidos, la transmisión del juego se podrá seguir en televisión, por los canales TUDN USA y Fox Sports 2.

