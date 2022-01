Janus y Team Mayan representarán a Guatemala en dos LVP de League of Legends

Guatemala tendrá presencia en el extranjero en dos competencias importantes del videojuego League of Legends —LoL—. Esto será posible gracias a los equipos Janus y Team Mayan, quienes representarán al país en las Ligas de Videojuegos Profesionales —LVP— de Colombia y de Centroamérica y del Caribe.

Los dos equipos nacionales de eSports tendrán la oportunidad competir en dos de las ligas de LoL más importantes de habla hispana en el mundo, que en su última edición contó con 69,8 millones de espectadores.

Por un lado está el Team Mayan Gamers, que tendrá la oportunidad de debutar en la Fibra Movistar Golden League. Las actividades darán inicio el 24 de enero y Mayan será el único exponente extranjero de los 8 equipos que conforman la liga colombiana.

El equipo será liderado por el Head Coach, el colombiano David López, y está conformado por 7 jugadores, en los que se encuentra el guatemalteco Huberto Gabriel Pernilla.

Aquí puedes estar al pendiente de la participación y resultados del equipo guatemalteco: Calendario de competencias de la Fibra Movistar Golden.

Mientras que Janus eSports tendrá la oportunidad de competir contra los mejores equipos de Centroamérica y del Caribe en la Elements League. Janus llega a esta nueva edición como actual campeón de la liga, hazaña que los llevó a competir en el regional contra campeones de México, Colombia y Ecuador.

Este año, su objetivo es convertirse en bicampeones de la región, pero para ello deberán de superar a los representantes de Costa Rica, Panamá y del Caribe. Sin duda alguna, uno de sus rivales a vencer será el equipo de eSports de Saprissa, del famoso club de fútbol en Costa Rica.

¡El león está aquí para conquistar la liga! ¡Bienvenido, @JanusEsports! 🔥 🦁

The lion is here to conquer the league! Welcome, Janus Esports! 🏆 pic.twitter.com/WnvN2N876l

— Elements League (@LVPCAyCLoL) December 9, 2021