Los eSports de Guatemala seguirán contando con un gran referente en el extranjero. Se trata del joven Mario Samayoa, conocido por su nickname como MalbsMd, quien recientemente fue anunciado como nuevo jugador del equipo 00Nation, que tiene su sede en Noruega.

A sus 19 años, el guatemalteco tendrá una nueva oportunidad de crecimiento como jugador profesional de Counter–Strike: Global Offensive (CS:GO) y lo hará en Europa con un reconocido proyecto en el mundo de los deportes electrónicos.

Desde el 2020, Mario se encuentra fuera del país destacando en competencias reconocidas a nivel mundial tras su vinculación con el equipo brasileño Team One. Sus grandes actuaciones en estos dos años le valieron para ser tomado en cuenta por el equipo europeo.

En declaraciones a Guatemala.com, Samayoa contó cómo se dio el contacto con su nuevo equipo. Esto fue lo que dijo: «Estaban buscando a los mejores en cada puesto, entre ellos a un playmaker/lurker que hiciera bien su función y que se adapte al estilo de juego que quieren hacer. Así dieron conmigo».

Welcome, @MalbsMd the machine! ❤️🇬🇹

Talented, sharp and ready to kick some ass!

This time we’re taking no prisoners ☠️ pic.twitter.com/QPqEmo4lga

— 00 NATION DNB (@zerozeronation) January 13, 2022