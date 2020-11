El automovilismo guatemalteco sigue presenciado las hazañas de Mateo Llarena con apenas 16 años. En esta ocasión, el joven piloto protagonizó un logro histórico para Guatemala al proclamarse campeón del evento Hankook 500 celebrado este fin de semana en Miami, Estados Unidos.

La pista del Homestead–Miami Speedway fue testigo de la destacada actuación del guatemalteco, quien se llevó el primer lugar de la división absoluta de la mítica prueba de automovilismo.

El nuevo logro histórico de Mateo Llarena

Mateo marcó un hecho sin precedentes en el deporte nacional, ya que no solo fue el primer guatemalteco en correr un prototipo Ligier JS P3, también el primero que gana esta competencia.

El evento que se lleva a cabo anualmente, tuvo la presencia de más de 30 automóviles que fueron divididos en cuatro categorías. En el caso de Mateo, vio acción en la categoría Sprints de 30 minutos, en la división absoluta.

Junto al equipo 1 Third Racing, Llarena dio muestras de su gran talento en la pista al dominar toda la competencia, desde la primera carrera hasta el final. El guatemalteco logró la victoria en los cuatro hits que se disputaron, dos el sábado y dos el domingo.

En declaraciones para Guatemala.com, Mateo mostró su felicidad y satisfacción con la hazaña lograda. Para el joven piloto, fue una victoria un poco sorprendente, ya que no esperaba que el triunfo viniera tan rápido para el poco tiempo que lleva probando un prototipo.

Esto fue lo que indicó Llarena: «No pensé que me fuera a adaptar tan rápido al carro. Venia de correr en carros GT y hacer este brinco a los prototipos fue algo bastante apurado a mi edad. Pero todo me salió bien, me siento bastante alegre».

Es importante mencionar que el automóvil que manejó el guatemalteco tiene un motor V8 4.2 de 420 caballos de potencia. Además, es utilizado para reconocidas competencias a nivel mundial como las 24 horas de Le Mans.

Un 2020 de ensueño para el joven piloto

En lo que va del 2020, Mateo ha dejado claro que es el futuro del automovilismo guatemalteco. A su logro conseguido recientemente en Miami, se añaden los 4 récords que impuso en la Porsche Mobil 1 Supercup, serial en la que estuvo participaron durante tres meses en Europa.

El joven piloto también ha sido uno de los guatemaltecos protagonistas del GT Challenge de Las Américas, donde se ubica en la tercera posición de su categoría.

La actividad de Mateo en el presente año aún no ha finalizado, ya que en las próximas semanas retomará su participación en el Campeonato de Karting y en el evento centroamericano que se celebrará en Costa Rica.