Desde marzo del 2019, Guatemala figura en UFC, una de las promotoras de artes marciales mixtas más famosas del mundo, gracias a Chris Gutiérrez, quien se convirtió en el primer guatemalteco que debutó en un evento oficial.

Esta hazaña no pasó desapercibida por reconocidos medios internacionales como es el caso de ESPN, que a través de su portal web publicó un artículo en el que destacó el logro del peleador de origen guatemalteco.

Chris Gutiérrez cuenta sus orígenes a ESPN

En declaraciones a ESPN, Chris compartió sobre sus raíces guatemaltecas, las cuales vienen de su madre, quien es originaria de Ipala, Chiquimula, y la principal razón por la que porta la bandera azul y blanca para sus peleas. Gutiérrez posee doble nacionalidad, ya que su padre es de Colombia.

Para el peleador nacido en Estados Unidos, es un privilegio representar a Guatemala a nivel internacional. Esto fue lo que señaló en la entrevista: Estoy orgulloso de representar a los países de mis padres por eso siempre llevo ambas».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris “El Guapo” Gutierrez (@el_guapo_mma) el 8 Jun, 2020 a las 7:46 PDT

Según indició a ESPN, sus primeras peleas no pudo portar la bandera de Guatemala, ya que no se habían comprobado sus raíces: «En la primera pelea no pude llevar la de Guate porque tuvieron que verificar en la embajada sobre mi origen. Contactaron a mi mamá y ya luego lo autorizaron».

Gutiérrez también aprovechó a contar sobre cómo empezó en las artes marciales mixtas. Apenas tenía 15 años cuando comenzó a entrenar, mientras que su primera pelea la disputó con 18.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris “El Guapo” Gutierrez (@el_guapo_mma) el 19 Mar, 2019 a las 2:55 PDT

Por último, Gutiérrez envío un consejo para todos los guatemaltecos que sueñan con llegar a la UFC: «Estados Unidos hay muchas oportunidades, pero la gente en Guatemala tiene que grabarse en video y subirlo a internet para que los puedan ver. Debes tener muchas victorias, tienen que ser por K.O. y sumisión».

Si quieres saber más sobre la entrevista de Chris, puedes ingresar al sitio web de ESPN.

Debut del primer guatemalteco un evento de UFC

Fue el 23 de marzo del 2019, cuando Chris debutaba en un evento oficial de UFC. En aquella ocasión, el peleador de origen guatemalteco formó parte de la cartelera del UFC Fight Night 148 celebrado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

Su debut fue nada más y nada menos que una victoria por decisión unánime, frente al al estadounidense Ryan Macdonald. Estas fueron sus sensaciones luego de su primer triunfo en UFC:

Mientras que su segunda combate con la bandera de Guatemala fue el 10 de agosto del 2016, tras ganar a Geraldo DeFreitas Jr. por decisión divida.

Video de su última victoria

Chris regresó al octágono tras pasar varios meses fuera por una lesión y lo hizo en la edición 176 de UFC Fight Night disputada en Las Vegas. A Gutiérrez le bastaron dos asaltos para sumar su tercera victoria consecutiva tras ganar por nocaut al norteamericano Vince Morales.

Con este triunfo, el guatemalteco amplió su récord a 15-4-1. Aquí te dejamos los momentos de su última pelea: