Eliminatorias de Conmebol rumbo a Qatar 2022 en vivo: Conoce la fecha y hora para ver en Guatemala el emocionante partido Argentina vs. Ecuador.

¡Arranca el camino a Qatar 2022 en Sudamérica! No te pierdas el comienzo de las Eliminatorias Mundialistas de Conmebol con el partido Argentina vs. Ecuador. A continuación te contamos la fecha y hora en que se disputará el juego en Guatemala para que no te pierdas ni un solo minuto.

La Confederación Sudamericana de Fútbol, conocida Conmebol, está lista para arrancar con el torneo clasificatorio que otorgará 4 pases directos a la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022.

¿A qué hora es el partido Argentina vs. Ecuador?

Argentina y Ecuador serán los grandes protagonistas en la jornada 1 de las Eliminatorias de la Conmebol, cuando se enfrenten este jueves 8 de octubre a las 6:10 p.m. en horario guatemalteco.

El escenario de juego será la cancha del Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, sede del equipo argentino Boca Juniors. La última vez que se vieron las caras ambas selecciones fue en un juego amistoso en el 2019, el cual terminó con victoria 6-1 para los argentinos.

Convocatoria de ambas selecciones

Para este encuentro, el técnico del combinado albiceleste Lionel Scaloni convocó a los siguientes jugadores:

Mientras que Gustavo Álfaro, entrenador que dirige a la selección ecuatoriana, eligió a los siguientes jugadores para enfrentar Argentina:

Canales para ver las Eliminatorias de Conmebol en Guatemala

Los partidos de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica los puedes disfrutar en televisión por Sky Sports, operadora que tiene los derechos de transmisión en Guatemala. De igual manera, la acción del partido también se puede seguir por diferentes plataformas de Internet:

Partidos de la jornada 1 en Sudamérica

Jueves 8 de octubre

Uruguay vs. Chile — 4:45 p.m.

Paraguay vs. Perú — 5:30 p.m.

Viernes 9 de octubre