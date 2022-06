¡Conoce todos los detalles sobre la eliminación del requisito de prueba previa de covid-19 para ingresar a Estados Unidos! Lo mejor es que los guatemaltecos ya no necesitarán presentar este requerimiento previo viajar a este país, entérate de todo lo que necesitas saber.

Guatemaltecos ya no deberán presentar prueba previa para entrar a U.S.A

Este domingo 12 de junio de 2022 a las 12:01 a.m. ya no será necesario que los viajeros presenten una prueba previa negativa para ingresar a los Estados Unidos. Lo que significa que si tienes pensado viajar a Estados Unidos o hacer escala en dicho país, ya no tienes que presentar un resultado de prueba negativo o documentación de recuperación en los últimos 90 días de covid-19.

Esta normativa entra en vigencia para los viajeros guatemaltecos así como los turistas alrededor del mundo. ¡Manda esta información importante a las personas que van a viajar próximamente!

Recomendaciones para viajar a Estados Unidos

A pesar de que ya no se requiere presentar una prueba negativa, las autoridades recomiendan lo siguiente:

Utiliza tu mascarilla aunque ya no sea obligatorio el uso de la misma dentro de los aviones

Mantén al día las vacunas requeridas

Si tienes contacto con un caso positivo, realízate una prueba de covid-19

Si deseas conocer cuáles son los requisitos para tramitar en Guatemala la visa estadounidense de turista puedes ingresar al siguiente enlace. ¡Pilas pues con estas nuevos requisitos que entran en vigencia a partir de hoy!

¿Ya sabías que en Guatemala.com tenemos canal de Telegram? Únete desde tu celular en este enlace de invitación.