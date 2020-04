Consejos para cuidar a tu perro durante la cuarentena en Guatemala

El distanciamiento social es una de las recomendaciones más grandes para prevenir la expansión y contagio del Coronavirus alrededor del mundo y Guatemala no es la excepción. Por esta razón, miles de guatemaltecos han guardado cuarentena junto a sus seres queridos. Así que te compartimos algunos consejos del entrenador Erick Cruz para cuidar a tu perro mientras te quedas en casa. ¡Pilas pues!

¿Cómo cuidar y estimular la salud de tu mascota durante la cuarentena en Guatemala?

El guatemalteco entrenador de perros y fundador de un hotel de perros en el país, Erick Cruz, nos compartió importantes consejos para cuidar de la salud física y mental de tu peludo mientras te quedas en casa:

Precauciones para tomar con tu mascota para desinfectar sus patitas

El momento de salir de casa para darle un paseo al perro puede ser preocupante para muchos, ya que las patitas de tu mascota pueden guardar gérmenes y bacterias que ingresas a tu hogar al regresar. Pero es fundamental no alarmarse y guardar la calma al limpiar a tu perro. No uses cloro ni cualquier otro producto de limpieza dañino para la piel del animal.

Erick Cruz recomienda para una limpieza rápida hacer una mezcla de agua y bicarbonato, la cual ayuda con los malos olores, neutraliza el pH de la piel y ayuda a desinfectar de una manera segura a tu amigo peludo. ¡Simplemente pásale un paño con esta mezcla por sus patitas y piel! Y solo asegúrate de cuidar que esta mezcla no tenga contacto con sus ojos, nariz y boca.

Estimula la mente de tu perro durante la cuarentena

El aburrimiento puede ser un enemigo muy grande durante la cuarentena porque la falta de estimulación mental afecta el estado de ánimo, no importando la especie. ¡Así que esta es la oportunidad de participar en actividades divertidas junto a tu perro!

El entrenador de perros, Erick Cruz, sugiere un pequeño acertijo para tu canino, que lo mantendrá ocupado y entretenido. Este truco requiere de una zanahoria, un poco de mantequilla de maní para perro —la cual puedes encontrar en la tienda de comida Petlicious de Cruz— y un cuchillo de cocina.

Corta cuidadosamente la zanahoria a la mitad y cava un orificio en el medio a modo de dejar el vegetal en forma de guacal. Llena el orificio de la zanahoria con abundante mantequilla de maní para perro. Dale el premio a tu perro y deja que se divierta tratando de sacar la mantequilla de la zanahoria. ¡Le encantará!

Además, esta es la oportunidad ideal para que comiences a enseñarle trucos a tu mascota. No solamente estimularás las capacidades mentales de tu perro, pero también tú podrás entretenerte y formar un lazo más fuerte con tu amigo. ¡Paciencia, amor, constancia, elogios y muchos premios son las claves para apoyar el aprendizaje de tu perro!

