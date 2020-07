Telemundo destacó el emprendimiento de un grupo de guatemaltecos, este lleva por nombre Vegetal Go y ayuda a agricultores de Quetzaltenango.

La cadena de televisión Telemundo destacó el emprendimiento Vegetal Go por la ayuda que brinda a los agricultores de Quetzaltenango. Un proyecto que está creciendo cada vez más y que ha beneficiado a muchos campesinos que no contaban con los conocimientos y la oportunidad de ofrecer sus productos al público a través de canales digitales.

Te contamos de qué se trata y te compartimos el video del reportaje que llevo a cabo esta importante cadena. ¡Pilas pues!

Vegetal Go es una idea que nació a finales del 2019, pero que por la situación actual derivada del COVID-19 en el país salió a la luz, ya que respondía a muchas de las necesidades que agricultores y familias tenían. Por un lado se encontraban los productores de frutas y verduras quienes no podían ofrecer sus productos por las limitaciones de horario y que perdían sus productos. Y por otro lado la de hogares guatemaltecos que, para cuidar su salud, no querían salir a hacer sus compras.

Es por eso que 5 amigos se unieron y decidieron llevar a cabo el proyecto para ayudar a ambas partes. Un emprendimiento que ha ido creciendo y que cada vez más, apoya a otros pequeños comerciantes para que puedan distribuir sus productos.

Actualmente trabajan con campesinos de Palajunoj, Zunil, Almolonga, Cantel, El Palmar y algunas personas del área costera de occidente. También están incluyendo a otros emprendedores quienes ofrecen a través de su plataforma, chocolate, miel, entre otros. Puedes visitarlos en su página web.

Al platicar con ellos y consultarles sobre el acercamiento de Telemundo nos comentaron, en entrevista para Guatemala.com, que fue la corresponsal Jenny Corado quien les habló directamente para hacer el reportaje. Su interés nació al ver todo el apoyo que los agricultores están recibiendo para poder seguir adelante con sus cultivos y ayudarlos a generar ingresos para sus familias.

¡Te compartimos la entrevista!