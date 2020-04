El costo por plato tiene un costo simbólico de Q 3.00. (Foto: Little Giants / Fundación Poulias)

Little Giants es una organización que ha habilitado un comedor comunitario el cual brinda almuerzos a personas de escasos recursos a un bajo precio.

Little Giants es un programa que buscando poder ayudar a las personas de escasos recursos en Ciudad de Guatemala y Panajachel ha habilitado un comedor comunitario en el que se brindan almuerzos muy económicos para que todas las personas necesitadas puedan llevar a casa alimentos.

Conoce como nace la idea de este proyecto y como tú puedes unirte también, ¡pilas pues! #HoyPorTiMañanaPorMí

Little Giants es un programa de Fundación Poulias que busca empoderar a niños y adolescentes para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades y en todo el país. Cuentan con dos sedes, una en la Zona 12 de la Ciudad de Guatemala y otra en Panajachel.

Con el fin de seguir apoyando durante el tiempo del Coronavirus y gracias al apoyo de padres de familia, voluntarios, y empresas lograron abrir un comedor comunitario, en el que por Q 3.00 brindan comida a quienes lo necesitan. ¡Qué gran iniciativa! Estará abierto todos los miércoles y viernes en Panajachel a partir de la 1:00 p.m. En Ciudad de Guatemala los miércoles de 12:00 p.m.a 2:00 p.m. y quienes deseen un almuerzo deberán llevar plato y vaso para llevarlo a casa.

Tuvimos la oportunidad de platicar con ellos y esto nos contaron.

¿Cómo nace el proyecto?

«El proyecto comedor comunitario brinda almuerzos a la comunidad los miércoles y viernes a un precio simbólico de Q 3.00. Nace en consecuencia de la emergencia Covid-19, como apoyo a los 49 niños, niñas y adolescentes del programa en la zona 12 de la capital y Panajachel. Hoy se extiende al resto de la comunidad en ambos sitios, pues la situación actual ha desencadenado una serie de eventos como desempleo, inestabilidad económica y falta de insumos básicos.

No queríamos perder la oportunidad de poner en práctica nuestros valores fundamentales, como el espíritu de servicio y la solidaridad. Nuestra visión es expandir el impacto buscando beneficiar a otros, reafirmando nuestro compromiso no solo con las familias Little Giants sino con la comunidad».

¿Cómo se puede ayudar?

«Es posible apoyar la causa donando víveres, principalmente alimentos no perecederos, granos, frutas y verduras o haciendo aportes monetarios, toda la ayuda suma. Aportaciones de dinero a las siguientes cuentas: PayPal, o a través de una transferencia a Bantrab No. 1390088002 a nombre de Fundación Poulias o a la cuenta de BAC No. 901058263».

¿Cuánto tiempo estará habilitado el comedor comunitario?

«Hasta hoy, hemos entregado 200 platos. El objetivo principal es seguir apoyando a la comunidad hasta que la emergencia termine, sin embargo, dependemos de hasta dónde las donaciones nos permitan llegar».

Por eso, ¡todos a ayudar! Muchos guatemaltecos nos necesita, ¡pilas pues! Para conocer más de ellos puedes comunicarte a los teléfonos 2473-1365 y 7762-1407.