Sus creaciones están inspiradas en el folclore de Guatemala. (Foto: Down to Xjabelle)

Diseñadoras guatemaltecas participaron en la Semana de la Moda Latina que se lleva a cabo en Denver, Colorado resaltaron el folclore de Guatemala con sus diseños. ¡Qué chilero!

El evento tiene la finalidad de honrar la diversidad en la comunidad latina y presentar a talentosos diseñadores y artistas de moda con reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Guatemaltecas resaltaron el folclore de Guatemala en la Semana de la Moda Latina

La transmisión fue por vías digitales desde Denver, Colorado y se llevó a cabo del 16 al 24 de septiembre. En total, fueron 3 diseñadoras guatemaltecas quienes presentaron sus creaciones inspiradas en Guatemala durante la Semana de la Moda Latina.

Isabella Springmuhl es la primera diseñadora de moda guatemalteca con síndrome de Down de renombre internacional. La marca de Isabella se llama Down to Xjabelle y sus diseños están inspirados en el folclore nacional guatemalteco, en este evento presentó su colección Estilo Quetzal.

Su trabajo se exhibió en la Semana de la Moda de Londres en 2016, y entró en la lista de la BBC de 100 mujeres inspiradoras e influyentes.

También, dieron a conocer sus últimas creaciones Astrid Botto, quien diseña y elabora piezas de joyería artesanal bordadas a mano utilizando tejidos típicos 100% guatemaltecos y Marias Bag, una línea de bolsas realizadas a mano con bordados típicos.

Latin Fashion Week

El evento, coincidió con la celebración del mes de la Hispanidad en Estados Unidos, y reunió a diseñadores y artistas de moda con el fin de reconocer a la nueva ola de talentos latinos a nivel nacional e internacional.

Por la pandemia del covid-19, la LFWC se llevó a cabo a través de las distintas plataformas digitales del 16 al 22 de septiembre . «En estos momentos difíciles es cuando la comunidad debe estar más activa», se lee en el portal de la organización.

¡Felicidades a las guatemaltecas por su trabajo en la industria de la moda!