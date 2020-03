Con un diseño innovador y moderno, Excel Automotriz inaugura el Showroom más grande de Nissan en Guatemala. ¡Qué chilero! A continuación de contamos todos los detalles de este nuevo complejo.

Excel Automotriz

Excel Automotriz inició en Guatemala desde hace más de 20 años. Es representante de más de 14 marcas de fabricantes en varios países de Centroamérica. Y este año Nissan y Excel Automotriz conmemoran 8 años de relación.

Showroom más grande de Nissan

Este nuevo complejo de aproximadamente 7,600 m², ubicado en una de las calles principales de la Ciudad de Guatemala es uno de los showrooms más innovadores y modernos del país. ¡Qué chilero!

Entre los servicios que encontrarás en este espacio está:

Exhibiciones

Oficinas

Taller

Venta de vehículos nuevos

Repuestos

Amplio parqueo

Lic. Andrés Poma, director ejecutivo de Excel Automotriz, comentó: «A través de este nuevo showroom de Nissan, el más grande de la marca en Guatemala, buscamos brindar un espacio único y especialmente diseñado para nuestros clientes visitantes, con el propósito de que puedan vivir la experiencia de la marca como en ningún otro lugar.»

¡Pilas pues! visita este nuevo showroom y verás varios vehículos en exhibición que seguramente te encantarán como:

Sedanes

SUV

Pick ups

Vehículos comerciales

Este espacio fue creado con el fin de mostrar las mejores opciones de vehículos Nissan a todos los guatemaltecos como, por ejemplo, el nuevo Nissan Versa 2020 y así también brindar un servicio de gran calidad.

Lugar y horario

El nuevo punto de venta de Nissan se encuentra ubicado en Zona 10 de la Ciudad y el horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 16:00 p.m. y domingos de 9:00 a.m. a 16:00 p.m.