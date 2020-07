Dos veces por semana Dolores Morales, conocida cariñosamente como “doña Lola” recibe clases para aprender a leer y escribir, su esfuerzo y dedicación son de admirar. ¡Conoce su historia!

Dolores tiene 71 años y reside en el municipio de Amatitlán, Guatemala. Su vecino, Marco Valerio, es quien le enseña a leer y escribir, se reúnen dos veces por semana, en especial los lunes y viernes.

La historia de superación de Dolores Morales

Marco y Dolores se conocen desde hace varios años, cuando a ella le llega una nota o una carta y desea saber qué dice va a la casa de Marco para que se la lea.

Él compartió con Guatemala.com: «Hace un mes quizá vino a mi casa preguntando sobre su WhatsApp, ella lo utiliza de memoria, pero una actualización añadió un paso para hacer las llamadas y no sabía cómo resolverlo. Me preguntó y le expliqué qué debía hacer, ella se frustró por no saber leer y le respondí que si tenía ganas de aprender y se animaba con gusto le enseñaba».

Desde entonces, se reúnen aproximadamente dos veces por semana, Marco resalta que se apoya con varias tarjetas con letras y así forman palabras. Actualmente, Dolores forma palabras hasta de ocho letras, lo cual es un avance bastante notorio y significativo, en la última reunión comenzó a leer frases cortas.

Por último, él añadió que jamás se ha dedicado a la alfabetización, pero que está trabajando con creatividad y que varios amigos le han obsequiado libros de primeras letras, en los cuales se ha apoyado bastante.

¡Sabemos que la historia de Dolores y Marco es un ejemplo de esfuerzo, solidaridad y perseverancia! #HoyPorTiMañanaPorMí