Durante su presentación, The Rubber Souls cantó a duo con Fabiola Roudha. (Foto: The Rubber Souls)

Guatemala resuena en un festival internacional de tributo a The Beatles, en el cual participan dos bandas guatemaltecas quienes están poniendo el nombre de nuestro país en alto.

The Rubber Souls y The Tefeatles son las dos bandas de Guatemala que interpretan éxitos de la reconocida agrupación inglesa de los sesenta y que en esta edición son parte del International Beatleweek Festival 2020. ¡Qué Chilero!

Bandas guatemaltecas participan en festival internacional de The Beatles

Como cada año, se lleva a cabo en la ciudad de Liverpool, Inglaterra, uno de los máximos eventos internacionales de tributo a Los Beatles, en el cual participan varias bandas alrededor del mundo.

Este año, por motivo de la pandemia del Coronavirus —Covid-19— no se pudo hacer el evento de manera presencial. No obstante, se hizo de forma virtual y en donde aproximadamente 180 bandas alrededor del mundo son parte de las distintas presentaciones que se harán del 27 de agosto al 1 de septiembre.

En esta ocasión, la banda The Rubber Souls fue una de las bandas oficiales invitadas a participar en la edición 2020. Pero con la modalidad en línea, se extendió la convocatoria a que más músicos que ya han sido partícipes en años anteriores fueran parte de este tributo.

Es por ello que The Tefeatles —banda guatemalteca que ya ha participado en otras ocasiones—, también estará representando a nuestro país, durante sus dos presentaciones este sábado 29 y lunes 31.

Presentación especial

Este viernes 28 de agosto, The Rubbers Souls hizo su aparición con 4 canciones, en las que intepretaron éxitos como All you need is love y Hey Jude (donde aparecieron varios videos de amigos de la banda y juntos tararearon el momento épico de la canción)

Así mismo, tuvieron una presentación especial donde cantaron Oh Darling y I’ve got a feeling, a dueto con la guatemalteca Fabiola Roudha.