El guatemalteco Oscar Ajin y se ha hecho viral luego de dar a conocer su talento al interpretar la reconocida canción Sweet Child O’ Mine de Guns N’ Roses en marimba. ¡Tienes que ver el video!

Este talentoso músico es originario del municipio de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala. Su habilidad al adaptar la melodía de la banda estadounidense de hard rock a marimba sorprendió a quienes han visto su video.

Sweet Child O’ Mine de Guns N’ Roses en marimba

Oscar Ajin compartió en su página de Facebook: «Este video me lo estaban pidiendo. Con nuestra marimba podemos ejecutar cualquier tipo de melodías solo hace falta más apoyo».

Este es la adaptación en marimba de la melodía de los Guns N’ Roses que ha llegado a miles de usuarios:

Guns N’ Roses en Guatemala

Esta famosa banda se presentará en Guatemala el miércoles 8 de abril de 2020, la cita será en el Estadio Cementos Progreso, Zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

November Rain, You Could Be Mine, Sweet Child O’ Mind y Paradise City, Welcome to the Jungle serán algunos de los temas que sonarán en esta noche de concierto, así que debes prepararte.