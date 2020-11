El tradicional Guatemala Fashion Week (GTFW) anunció la celebración de su séptima edición, con el objetivo de seguir impulsando la moda guatemalteca y a los artesanos, desde diferentes plataformas y formatos y convertir al país en un referente de la moda a nivel regional e internacional.

Este año el Fashion Week será un homenaje al talento artesanal de nuestro país. Las fechas oficiales para este año son del domingo 15 al sábado 21 de noviembre y se vivirá en diferentes plataformas digitales.

Guatemala Fashion Week 2020: un homenaje al talento artesanal de nuestro país

En las confecciones de los diseñadores se verá reflejado el talento de los artesanos de nuestro país. Dentro de su repertorio, este año el GTFW contará con diseñadores artesanales guatemaltecos. La nueva edición de Guatemala Fashion Week llegará en una versión digital que contará con la participación de 26 diseñadores invitados, de los cuales 8 son de talla internacional.

Los diseñadores locales han sido fuente de trabajo para muchos artesanos guatemaltecos, que durante la pandemia y el confinamiento perdieron parte de sus ingresos. Este año, contarán con la participación de Mariandrée Gaitán, Jaspe Maya, Down to Xjabelle, Perera, Vessel by Liza Carrillo, entre otros.

Además, este año, Moda País presenta Educación Nuevos Talentos, un espacio donde las escuelas de diseño más importantes de Guatemala, como: Intecap, Universidad Popular y Llatzer, presentan los trabajos más destacados de sus alumnos.

Detalles del GTFW

Las fechas oficiales del evento son del domingo 15 al sábado 21 de noviembre y podrás disfrutarlo por diferentes plataformas digitales. Puedes acceder a las diferentes actividades del evento por medio de la página web oficial, sólo tienes que registrarte previo a la actividad.

Todos los días, en las redes sociales del evento, encontrarás las agendas de actividades que se transmitirán y links para poder apoyar a los diseñadores y artesanos guatemaltecos. Sin duda, es una oportunidad para apoyar al talento de nuestro país.