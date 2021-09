¡Qué chilero! Una de las melodías más emblemáticas de nuestro país, Luna de Xelajú fue interpretada por concursante de La Voz Perú. ¡Un momento muy emotivo para los guatemaltecos!

Este es uno de los reality show más populares a nivel mundial que se caracteriza por las audiciones a ciegas y por contar con cantantes de renombre a nivel mundial. La Voz se ha llevado a cabo en varios países a nivel mundial.

Concursante de La Voz Perú interpretó la melodía guatemalteca Luna de Xelajú en el escenario

Luna de Xelajú es considerada una de las canciones más emblemáticas de nuestro país. Es difícil no sentir orgullo cada vez que escuchamos esta pieza compuesta por Paco Pérez. La canción ha sido interpretada por grandes cantantes a nivel mundial.

En esta ocasión y luego de presentar su audición, un participante de origen colombiano interpretó junto a la cantante peruana Daniela Luna de Xelajú. Esto tras darse cuenta que tanto el aspirante como la coach habían trabajado antes en algunos proyectos e incluso le había dado mentoría.

La cantante Daniela dijo: «Es una canción guatemalteca que no sé si te acuerdas, pero yo me sentaba en su sillón y me quedaba plasmada y siempre se la pedía que me la cantara».

La canción guatemalteca que impresionó en La Voz

Ambos cantantes estremecieron a todos con su interpretación de Luna de Xelajú. Al finalizar todos aplaudieron su talento, entre ellos el famoso dueto Pimpinela, quien es parte del jurado de este concurso. La coach comentó al finalizar: «Luna de Xelajú que es una música guatemalteca que a mi me encantaba muchísimo. Que gran reto y placer volver a interpretar esta melodía».

¡Qué orgullo escuchar una de nuestras canciones en extranjero!