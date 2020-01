Anuncian concierto de Reik en Guatemala

Se confirmó que para este 2020 el reconocido trío mexicano Reik ofrecerá un concierto en Guatemala, esta será tu oportunidad para cantar, junto a sus integrantes, cada uno de sus éxitos. ¿Ya pensaste quién será tu acompañante ideal?

Ya me enteré, Creo en ti, Indeciso, Un año, Yo quisiera, Tu mirada, Voy a olvidarte, Me niego, Aleluya, Te fuiste de aquí, Noviembre sin ti, Yo quisiera, Me duele amarte e Invierno serán algunas de las canciones en vivo que disfrutarás en este gran evento.

Reik en Guatemala

La noticia del concierto fue confirmada en la cuenta oficial de ASA Promotions & PR. De momento, no se conoce el lugar, la fecha o la hora exacta del concierto. Así que si eres fan de Reik debes estar atento para saber más información sobre la venta de las entradas.

Reik está conformado por Jesús Navarro —vocalista—, Julio Ramírez —guitarra acústica y coros— y Gilberto “Bibi” Marín —guitarra eléctrica—. La banda ha publicado seis álbumes de estudio, el más reciente es del 2019, el cual se llama Ahora.

Pronto te compartiremos todos los detalles del concierto de Reik en Guatemala, como por ejemplo: precios, localidades, fecha y lugar. ¡Sigue al pendiente!