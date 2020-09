Las fiestas patrias de Guatemala resonaron en el mundo, tanto así que uno de los lugares más emblemáticos de Turquía como lo es la Torre de Atakule —símbolo de Ankara— rindió homenaje a nuestro país.

¡Qué Chilero, esta ciudad turca fue testigo de distintas imágenes de los destinos naturales que tiene el territorio guatemalteco! Acompáñanos a leer más en esta nota:

La Torre de Atakule es de gran altura y funciona como torre de comunicaciones, así como también, un observatorio. Esta obra de ingeniería desde que fue inaugurada se ha convertido en un símbolo que identifica a Ankara.

Debido a la altura de 125 metros que posee, es un punto visible en varios lugares de la segunda ciudad más importante de Turquía. Es por ello que para conmemorar el 199 aniversario de la Independencia de nuestro país, se iluminó con los colores patrios de Guatemala.

Así mismo, en el centro de la esfera de la torre se leía el mensaje: Feliz Día de la Independencia de Guatemala en turco. Mientras que en la parte inferior se veía la imagen ondeante de la Bandera Nacional con el mismo mensaje de felicitación solo que en 3 idiomas: turco, español e inglés.

Además, también estuvieron pasando imágenes de varios lugares guatemaltecos que son Patrimonio de la Humanidad como las ruinas de Tikal en Petén.

Así como también, las turquesas aguas cristalinas de Semuc Champey; o la imponente catedral de la Capital Centroamericana de la Fe, Esquipulas y las ruinas de un convento en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

¡Mira el video que fue captado justo en el momento donde aparece Guatemala y sus destinos más conocidos!

Ankara se ilumina con los colores patrios de la República de Guatemala.🇬🇹💙🤍💙

Bugün Ankara Guatemala Cumhuriyeti’nin milli renklerine büründü.

Ankara lights up with the national colors of the Republic of Guatemala. pic.twitter.com/qFP3rxEi6E

— Guatemala en Turquia (@EmbaGuatTurquia) September 15, 2020